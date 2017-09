Medicii nu-şi curăţă stetoscoapele!

Medicii nu-și curăță stetoscoapele!

Cercetătorii americani au analizat 170 de consultații și au constatat că niciunul dintre medicii în cauză nu și-a curățat stetoscopul.Concluzia unui raport publicat recent în „American Journal of Infection Control” este că medicii nu sunt suficient de riguroși în ceea ce privește igiena stetoscoapelor pe care le utilizează, potrivit 20minutes.fr.Dintre medicii observați timp de o săpămână în cadrul a 170 de consultații care au avut loc la Veterans Hospital din New Haven, Connecticut (SUA) nici unul nu și-a curățat stetoscopul.De asemenea, potrivit studiului, numai 58% dintre subiecți s-au spălat pe mâini înainte de a interacționa cu pacienții lor și 63% după aceasta.Printre cadrele medicale implicate s-au numărat studenți la medicină care învață în al doilea an de facultate despre curățarea echipamentelor folosite la intervenții.Un studiu realizat în Elveția, în 2014, publicat in „Mayo Clinic Proceedings”, a demonstrat prezența a numeroase bacterii pe stetoscoape, printre acestea numărându-se Staphylococcus aureus (Stafilococul auriu).Potrivit cercetării, zona rotundă a instrumentului, care intră în contact cu pielea pacienților, prezintă un grad chiar mai mare de contaminare în comparație cu mâinile (cu excepția vârfurilor degetelor). „Ne-am așteptat că nivelul de igienă a stetoscoapelor să fie unul scăzut, însă am fost surprinși de faptul că nici unul dintre participanți nu și-a curățat instrumentul”, a comentat unul dintre autorii studiului, conform surselor menționate.Rezultatele studiului american nu ar trebui, însă, generalizate, afirmă experții.„Am avut ocazia să lucrez în cadrul departamentelor de boli infecțioase unde regulile de igienă au fost foarte stricte”, a declarat Patrice Bouree, cadru didactic în cadrul Institutului Alfred Fournier din Paris, citat de Le Figaro.Autorii studiului au comentat că cercetarea subliniază necesitatea includerii igienei stetoscopului în toate spitalele.