Medicii din Constanţa ne avertizează: Boala cronică de rinichi, un "ucigaş" tăcut!

Medicii din Constanța ne avertizează: Boala cronică de rinichi, un "ucigaș" tăcut!

Specialiștii nefrologi constănțeni, împreună cu studenții din cadrul Facultății de Medicină promovează, astăzi, 10 martie, o campanie de informare și prevenire a populației, ce are ca scop promovarea unei vieți sănătoase și depistarea precoce a bolilor renale. Pacienții cu acces în spital au parte de controlul gratuit al valorilor tensionale, iar studenții le împart pliante informative și pahare cu apă.„Urmărim să facem o campanie în rândul populației, a persoanelor atât sănătoase cât și a celor bolnave, să sensibilizăm cât se poate și să informăm despre patologia renală care este din ce în ce mai frecventă în ultima perioadă.Boala cronică de rinichi are o frecvență foarte mare în lumea întreagă, nu numai la noi în țară și de aceea încercăm să mediatizăm câteva reguli simple, pentru o viață sănătoasă, nu numai pentru sănătatea rinichiului ci și pentru întregul organism”, declară pentru Cuget liber, dr. Stănuguț Alina, specialist nefrolog.Boala cronică de rinichi este denumită „ucigașul” tăcut deoarece, aceasta nu are întotdeauna simptome vizibile. Campania este organizată de dr. Liliana Tuță, șefa secției de nefrologie.