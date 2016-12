Medicii din Constanţa îi cer Elenei Udrea bani pentru tratarea turiştilor

Medicii din Constanța îi cer Elenei Udrea bani pentru tratarea turiștilor

Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Constanța este luată cu asalt zilele acestea. O parte sunt bolnavi autohtoni, a căror stare de sănătate a fost afectată de căldură, dar cei mai mulți sunt turiști, ce s-au rănit pe plajă sau cer ajutorul medicilor pentru că au făcut inso-lație. „Sunt foarte mulți și nu sunt urgențe reale”, a subliniat dr. Dan Căpățână, managerul celei mai mari unități sanitare din județ. Mai mult, pentru că bugetul spitalului este greu încercat din cauza acestor solicitări, medicul a dat de înțeles că banii alo-cați pentru sănătatea constănțenilor se cheltuiesc pe îngrijirea turiștilor. În consecință, medicul a cerut miniș-trilor Sănătății și Turismului găsirea unor surse de finanțare pentru trata-rea celor veniți în vacanță pe litoral.O amețeală nu îți pune viața în pericol!În numai 24 de ore (intervalul 19 - 20 iulie), la UPU Constanța au ajuns aproape 400 de pacienți. Dintre aceștia, însă, doar aproxi-mativ 100 au fost internați, a arătat dr. Căpățână. Ceea ce înseamnă, a subliniat medicul, că oamenii nu înțeleg noțiunea de „urgență” și fac abuzuri. „Noi considerăm că se face un abuz de servicii medicale de urgență, acest lucru fiind cu siguranță în defavoarea tuturor. Capacitatea Ambulanței este limitată, având în vedere logistica și autovehiculele, și este foarte posibil ca, în cazul unei urgențe majore, să nu mai poată fi trimisă salvarea. Iar în al doilea rând, se consumă resurse materiale, pentru că se duc la cazuri ce ar putea fi rezolvate la cabinetele medicilor de familie. De aceea, prin intermediul presei, vreau să fac un apel către populația județului Constanța să înțeleagă că starea de urgență reprezintă acele afecțiuni care pun viața în pericol, nu o amețeală sau stări ce pot fi rezolvate și la nivelul cabinetului de medicină generală”, a declarat dr. Dan Căpățână.El a adăugat că din totalul prezentărilor la Urgență au fost internați doar 20% dintre pacienți, aceștia fiind, de fapt, adevăratele urgențe.Banii pentru sănătatea constănțenilor, cheltuiți cu turiștiiÎn plus, a atras atenția mana-gerul, bugetul spitalului are de suferit din cauza avalanșei de turiști. Calculele realizate de reprezentanții spitalului arată că ar mai avea nevoie, doar pentru cele trei luni de vară, de trei milioane de lei în plus, pentru a acoperi costurile cu urgențele de sezon. „Mulți dintre pacienți sunt din alte județe, ceea ce ridică o problemă majoră: a banilor. Practic, fondurile primite prin contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate sunt limitați și am atras atenția, în nenumărate rânduri, că vara avem nevoie de o suplimentare. Nu este vina noastră că suntem la malul mării și vin turiștii aici, iar avalanșa de prezentări ne pune în situația de a consuma multe resurse și ne creează dificultăți în gestionarea cazurilor medicale reale”, a afirmat managerul.Cât privește sursa de finanțare, aceasta poate fi inclusiv de la Ministerul Turismului, a arătat dr. Căpățână: „Am făcut demersuri către Ministerul Sănătății, ni s-a răspuns că banii se alocă în limita bugetului aprobat. Dar perioada aceasta nu are nicio legătură cu contractul cu CJAS. Să se caute alte surse de finanțare, chiar de la Ministerul Turismului, care văd că face piscine, sau din altă parte, să ne dea și nouă pentru a putea rezolva problema urgențelor turiștilor care vin din alte județe, de pe alte continente”.