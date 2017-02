Medicii de la Anadolu Medical Center din Turcia revin la Constanţa şi oferă opinii medicale GRATUITE pacienţilor români

Medicii de la Anadolu Medical Center din Turcia revin la Constanța și oferă opinii medicale GRATUITE pacienților români

Ştire online publicată Joi, 23 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

· toate tipurile de patologii oncologice· diagnosticarea și tratarea tuturor tipurilor de tumori· planificarea schemelor de chimioterapie/radioterapieMedici specialiști de renume mondial de la Clinica Anadolu din Istanbul, Turcia, revin la Constanța vineri, 3 martie 2017, pentru a oferi opacienților români cu probleme de oncologie sau care au efectuat sau urmează să efectueze o operație chirurgicală complexă:· Chirurgie oncologică· Chirurgie minim invazivă și laparoscopică· Chirurgie robotică· Chirurgia sistemului gastrointestinal, a colonului, rectului și anusului· Chirurgia tiroidei – endocrină, chirurgie mamară· Reconstrucții complexe ale peretelui abdominal – chirurgia țesuturilor moiOrganizatorul evenimentului, Medic Center – reprezentantul oficial pentru Romania al Centrului Medical Anadolu din Turcia, cu sediul în Constanța, strada Timisana nr. 34, incinta clădire BRD, etaj 3, va înregistra solicitările pacienților români ce doresc participarea la întâlnirea cu medicii și va furniza acestora toate informațiile necesare despre acest eveniment.Persoanele interesatea medicilor specialiști de la Centrul Medical Anadolu din Turcia, trebuie să prezinte în cadrul întâlnirii cu medicii analizele medicale traduse în limba engleză sau turcă.În situația în care cunoașteți persoane care au o problemă medicală și care ar avea nevoie de o a doua opinie medicală de la medici specialiști de renume mondial, contactați organizatorul evenimentului, Medic Center – reprezentantul oficial pentru Romania al Centrului Medical Anadolu din Turcia, cu sediul în Constanța.Locurile sunt limitate. Participarea la evenimentul din 3 martie 2017 se face doar pe bază de programare, la telefon 0241/543.920, 0735/550.999, sau pe email, la adresa office@mediccenter.ro. Traducerea în limba română va fi asigurată în cadrul evenimentului. Anadolu Medical Center, reprezentată oficial în România prin Medic Center, este una dintre cele mai inovatoare companii medicale din Turcia, de referință la nivel European prin serviciile medicale oferite, programele de excelență în multiple specializări și prin tehnologia medicală de ultimă generație la nivel mondial.Cea mai solicitată specializare de către români este Centrul de Oncologie, un domeniu în care centrul medical din Turcia a stabilit un parteneriat strategic cu Johns Hopkins Medicine, lider mondial în tratarea cancerului, supranumit și „cel mai bun spital al Americii în ultimii 21 de ani”.Centrul de Oncologie oferă servicii de diagnosticare și tratament al tuturor tipurilor de cancer , precum și servicii de medicină preventivă. Spitalul este dotat cu tehnologie la cele mai înalte standarde internaționale în domeniul tratării cancerului. Centrul oferă, de asemenea, un program de screening cuprinzător, dezvoltat pentru a identifica persoanele sănătoase și pentru a informa publicul cu privire la metodele de prevenire a cancerului.Organizat strategic pe baza conceptului de „spital în spital”, centrul permite tuturor disciplinelor implicate în tratamentul și observarea pacienților cu cancer să colaboreze sub același acoperiș. Acest lucru este extrem de important, deoarece atât pacientul, cât și medicul primar pot apela cu ușurință la asistență din partea altor specializări medicale.În cadrul Centrului Medical Anadolu din Turcia, beneficiați de investigații și tratament cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație la nivel mondial precum:(chirurgia robotică înseamnă chirurgia viitorului): Sistemul măsoară și traduce mișcările mâinii chirurgului către brațele interactive robotice, după filtrare. Micromișcările instrumentelor Da Vinci sunt comandate de un procesor de calculator integrat în sistem. Mâinile mici și precise ale robotului Da Vinci oferă un spațiu larg de mișcare, chiar peste limitele încheieturii umane, astfel încât devine posibilă efectuarea manevrelor care ar fi imposibile cu instrumente convenționale laparoscopice și toracoscopice. Fiecare brat al robotului Da Vinci este capabil de mișcări la 540 grade, în comparație cu mișcarea de 180 grade a mâinii umane.(intitulat și operația fără cuțit): Reprezintă cea mai avansată formă de radiochirurgie și, în prezent, este una din cele mai sigure căi de tratare a tumorilor în mod non–invaziv.Cu acest aparat se pot trata tumorile sau leziunile aflate în orice parte a corpului pentru care este indicată radioterapia. Acest aparat poate fi aplicat în foarte multe cazuri, inclusiv în cele considerate inoperabile sau intratabile. Tratamentul cu Cynerknife reduce în mod substanțial riscul complicațiilor și perioada de refacere necesară după intervențiile chirurgicale.Cu aplicarea unui tratament nedureros și neinvaziv, Cyberknife este mai rapid ca niciodată. Tratamentul este mult mai scurt ca în mod normal, prin virtutea vitezei ridicate de inducere a dozei și avansului tehnologic care urmărește tumorile în mișcare în timp real. Tehnologia CyberKnife poate elimina nevoia de chirurgie invazivă și a devenit o opțiune importantă pentru tratament.(tehnologie revoluționară pentru radioterapie): Un aparat unic care permite integrarea metodelor de radioterapie și radiochirurgie. În comparație cu alte tehnologii, TrueBeam permite un dozaj mult mai mare de radiații într-un timp mai scurt și are capacitatea de a radia tumora cu o foarte mare precizie. Astfel, durata sesiunilor de tratament și numărul acestora se reduc semnificativ.Acesta combină două tipuri de scanare - PET (Tomografia cu emisie pozitronică) folosită pentru obținerea de date funcționale legate de metabolism și funcții celulare și CT (Tomografia computerizată) utilizată pentru obținerea de date morfologice legate de localizarea și raporturile anatomice ale substraturilor patologice evaluate. Scanarea de aceest tip este folosită pentru diagnosticarea, localizarea, identificarea stadiului în care se află tumora și evaluarea eficienței tratamentului în afecțiunile oncologice.(polymerase chain reaction): Reprezintă o metodă de diagnosticare de o precizie înaltă, utilizată pentru diagnosticarea diferitelor infecții. Analiza PCR dă posibilitatea identificării agenților cauzatori ai bolilor infecțioase, prin identificarea materialului lor genetic (ADN sau ARN), în probele obținute de la persoana supusă investigației.În calitate de reprezentant oficial pentru România al Centrului Medical Anadolu din Turcia, indiferent de orașul de reședință pe care îl aveți, Medic Center vă faciliteazăși va transmite informații legate de diagnosticare, analiză, tratament și deplasare la clinică.Indiferent de afecțiune, dacă aveți o boală diagnosticată de medicul dumneavoastră din România și trimiteți dosarul medical către reprezentanții Medic Center , veți primi o a doua opinie medicală gratuită și opțiunile de tratament furnizate de medicii specialiști de la Anadolu Medical Center, alături de o estimare a costurilor în cazul în care optați pentru deplasarea la clinică.Dacă după primirea opiniei medicale de la specialiștii Anadolu Medical Center, luați decizia de a merge la clinică, reprezentanții Medic Center vor organiza întreaga deplasare pentru dumneavoastră:· programare în cadrul clinicii· rezervare la hotelurile partenere Anadolu Medical Center· transfer gratuit de la aeroport la hotel· transfer gratuit zilnic de la hotel la clinică și înapoi.întrucât compania noastră Medic Center operează în baza unui contract de reprezentare cu Anadolu Medical Center, prețurile practicate în relația cu pacienții programați de către noi sunt aceleași pe care clinica le practică față de clienții săi direcți. Totodată, serviciile suplimentare pe care compania noastră vi le pune la dispoziție sunt absolut gratuite, astfel încât nu numai ca nu veți plăti nimic în plus, dar veți beneficia și de servicii suplimentare.Str. Timișana nr. 34, incinta clădirii BRD, et. 4, Constanța Telefon: +4 0241 543 920 / +4 0241 543 930 Email: office@mediccenter.ro Website www.anadolu-medical-center.ro