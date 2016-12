Medicii de familie, "liber" la completarea listei de pacienţi

Medicii de familie, "liber" la completarea listei de pacienți

Medicii de familie vor putea încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate indiferent de numărul pacienților înscriși pe listele lor, conform noului Contract cadru pe 2015.Astfel, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Vasile Ciurchea, a declarat că s-a renunțat la numărul minim de 800 de pacienți pentru un medic de familie, lucru care ar trebui să ajute tinerii profesioniști să intre în sistem.„Odată cu noul Contract cadru se desființează limita de pacienți per medic de familie și fiecare pacient va putea să își aleagă medicul de familie pe care îl agreează”, a spus reprezentantul CNAS.El a precizat că un medic de familie care preia o listă de pacienți de la alt medic ce renunță la praxis nu are garanția că pacienții din listă vor rămâne la el, la noul doctor. Schimbarea medicului de familie se va face doar pe baza cardului național de asigurări sociale de sănătate și a cererii de înscriere prin transfer.„Conform legii, asiguratul este cel care decide care este medicul lui de familie. Acolo unde este un deficit de medici, CNAS caută soluții de stimulare pentru atragerea personalului medical în zonele defavorizate. În acest sens am solicitat și susținerea autorităților locale”, a susținut Vasile Ciurchea.