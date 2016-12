Medicii dau bir cu fugiţii

La Băneasa,

Medicii dau bir cu fugiții

Autoritățile locale din Băneasa au transmis, săptămâna trecută, o adresă Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța prin care anunțau că au luat decizia să mențină centrul de sănătate din localitate. Reamintim că respectivul centru se află pe lista unităților propuse de Ministerul Sănătății pentru a deveni aziluri. În locului centrului, primarul Gelu Iordache propunea să se realizeze căminul de bătrâni în fosta clădire a Judecătoriei Băneasa. Dr. Constantin Dina, directorul DSP, susține că propunerea Primăriei Băneasa nu poate fi luată în considerare. „Centrul de Sănătate este cuprins într-o anexă a unei Hotărâri de Guvern. Am trimis o informare scrisă, prin care am explicat că, de la 1 aprilie, centrul nu va mai fi finanțat, ministerul a luat măsurile necesare pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple. Adică nici nu vor putea să încheie contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Fără finanțare, primăria nu are baza legală să asigure serviciile medicale”, a declarat dr. Dina, pentru „Cuget Liber”. Cât privește soarta celor 63 de pacienți cu afecțiuni psihice, internați la Băneasa, reprezentantul DSP a afirmat: „Noi ne-am oferit să ajutăm cu transferul, cu transportul. Trebuia să ia deja legătura cu familiile; unii pot urma tratamentul acasă, alții însă trebuie transferați la unitățile din județele limitrofe”. Potrivit medicului, autoritatea locală se încăpățânează să păstreze spitalul, dar o parte din medici au înțeles că trebuie să accepte posturile vacante puse la dispoziție de minister pentru redistribuire. „Sunt patru medici, trei rezidenți și un specialist, care au depus cereri la DSP pentru redistribuire. Noi mergem mai departe cu redistribuirea personalului, nu putem să ne oprim, este un ordin al ministerului”, a adăugat dr. Dina. În ultima adresă, de pe 29 martie, transmisă de conducerea unității spitalicești către DSP, se întărește decizia de a menține centrul deschis.