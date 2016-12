Medicii constănţeni, instruiţi de ofiţerii americani să facă faţă evenimentelor dramatice

Medicii constănțeni, instruiți de ofițerii americani să facă față evenimentelor dramatice

Catastrofele naturale, războiul, actele teroriste, accidentele rutiere extrem de grave sau exploziile uriașe sunt evenimente pe care nici unul dintre noi nu ar vrea să le experimentăm.Cu toate acestea, astfel de situații pot avea loc oricând și oriunde, așa că medicii trebuie să fie în permanență pregătiți și instruiți pentru a face față cazurilor critice.Acesta este și motivul pentru care specialiștii batalionului medical al Armatei Statelor Unite ale Americii („4th Medical Battalion Bravo Surgical Company”) au venit la Constanța și le-au îm-părtășit medicilor de aici expe-riența lor trăită pe câmpurile de luptă. Locotenentul Owens, co-mandorul John Wei și căpitanul James Flood fac parte dintr-o echipă chirurgicală mobilă, alături de alți șase medici, care se află într-o misiune de un an pe coasta Mării Negre. Cei trei au acceptat propunerea Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța de a susține un simpozion cu tematica traumatologiei de război la spitalul județean din municipiu.Schimb de experiență între medicii constănțeni și cei americaniSimpozionul „Traumatologie de război” s-a derulat, ieri, în sala de conferințe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Militarii americani au vorbit în fața a aproximativ 50 de medici și asistenți medicali din Unitățile de Primire Urgență, angajați ai serviciului de ambulanță și reprezentanți ai inspectoratelor județene pentru situații de urgență din Constanța și din județele limitrofe.Dr. Constantin Dina, directorul DSPJ Constanța și dr. Daniel Verman, medic în cadrul com-partimentului de programe pentru sănătate din cadrul DSPJ, au derulat această acțiune, mai ales datorită avantajelor pe care le are un asemenea schimb de experiențe pentru lumea medicală con-stănțeană.„Ceea ce am organizat azi (n.r. ieri) reprezintă o promovare a schimbului de experiență între medicii din România și colegii lor din alte țări, astfel încât cadrele noastre medicale să afle mai multe despre traumatologia de război. Cu siguranță vor mai exista și alte astfel de schimburi de experiență pe viitor”, a precizat dr. Dina. La rândul lor, medicii americani s-au arătat bucuroși să le vorbească colegilor români despre cazurile cu care s-au confruntat pe câmpul de luptă. „Evenimentul acesta are scopul de a proiecta experiența noastră în traumatologia de război, asociată cu conflictele din Irak și Afganistan”, a spus cpt. Flood.„Suntem bucuroși că experiența pe care o acumulăm pe câmpurile de luptă o putem împărtăși apoi civililor în spitale, deoarece modul de abordare al acestor traume este foarte util pentru toți medicii”, a adăugat și cdr. John Wei.Medicina de război, aplicată și în afara câmpului de luptăChiar dacă nu suntem în plin război și nu se întâmplă prea des să ne confruntăm cu dezastre naturale sau accidente în masă, medicii noștri trebuie să știe în permanență cum să gestioneze situația și să trateze un număr mai mare de răniți cu resurse sanitare limitate. „Colegii americani ne împărtășesc experiența lor de pe câmpul de luptă, dar trauma de război se poate aplica, în general, și la accidentele rutiere sau în alte incidente similare. Este foarte bine că avem ocazia de a învăța un alt mod de abordare a politraumei”, a afirmat dr. Dan Căpățână, managerul Spitalului de Urgență Con-stanța.Medicii americani le-au dezvăluit constănțenilor prezenți la seminarul de ieri cum se realizează triajul militar, cum se îngrijesc victimele pe câmpul de luptă, cum se evacuează răniții sau în ce fel se abordează leziunile traumatice prin împușcături sau explozii. Totodată, cadrele medicale ale spitalului județean au aflat mai multe despre cum se tratează, pe câmpul de luptă, leziunile cranio-cerebrale și ale coloanei vertebrale, arsurile, traumatismele toracice și cele abdominale.