Medicii concediaţi, pacienţii trimişi acasă. Ce se va întâmpla cu fostul spital de oase din Eforie

Medicii concediați, pacienții trimiși acasă. Ce se va întâmpla cu fostul spital de oase din Eforie

Pe de o parte, medicii de la ortopedie din Eforie au făcut un memoriu către Ministerul Sănătății, în care au cerut evaluarea situației, iar pe de alta, conducerea de la Constanța a început reorganizarea spațiilor de la Eforie pentru a crea un centru de recuperare.De la desființarea unității de traumatologie de la Eforie Sud, fostul S.O.T.R.M., între medicii care lucrau în cadrul unității sanitare și care s-au văzut nevoiți să își caute de muncă, și conducerea Spitalului Județean Constanța s-a dus o adevărată luptă. În acest sens, echipa de medici ortopezi a trimis un memoriu către Ministerul Sănătății prin care cerea declan-șarea unei anchete privind motivele care au dus la desființarea unității, pe motiv că acestea ar fi ilegale.Astfel, la începutul acestui an, o comisie a corpului de control al ministerului a evaluat situația de la fosta unitate medicală de recu-perare și a trimis răspunsul con-ducerii Spitalului Județean.„În urma bunăvoinței medicilor de la fostul S.O.T.R.M. am primit un control al comisiei Ministerului Să-nătății care a evaluat motivele desființării spitalului. Astfel, răs-punsul comisiei arată următoarele: „«nu se confirmă aspectele sem-nalate de medicii de la fostul S.O.T.R.M.»Au reclamat că au fost dați afară abuziv, că am închis blocul operator fără să avem dreptul de a face lucrul acesta și le-am suspendat activitatea ilegal, dar mai ales că ei puteau să funcționeze în mi-zeria aia. Iar raportul de control a arătat că circuitele sanitare și condițiile igienico-sanitare nu erau în regulă. De altfel, spitalul funcționa fără autorizație. Concluzia este următoarea: măsu- rile pe care echipa managerială a Spitalului Județean le-a luat au fost nu doar corecte, ci și necesare. Asta deoarece condițiile în care se desfășura așa-zisul act medical erau improprii pentru orice fel de activitate medicală, mai ales chirurgicală”, a declarat managerul Spitalului Județean Constanța, Dănuț Căpățână.Deși a susținut că echipa medicală a fostului spital de recuperare nu s-a conformat pla- nului de modernizare a fostului S.O.T.R.M., acesta fiind și principalul motiv al desființării, conducerea Spitalului Județean susține că are planuri mari în privința unității sanitare de la Eforie.„Dorim să facem o zonă de recuperare și reabilitare pentru pacienții din județul Constanța. Primele internări vor avea loc probabil după data de 1 mai, pentru că până acum ne-am ocupat de reabilitare. Am reabilitat grupurile sanitare, am desființat bucătăria și vom aduce o firmă de catering pentru a asigura mâncarea bolnavilor, am izolat parterul de etaj pentru a reduce din cheltuieli. Mai mult decât atât, pentru că nu aveau nici măcar un medic de recuperare, am angajat doi medici specializați în balneo-fozioterapie. Avem un total de 70 de paturi, dintre care, în primă fază, vor funcționa doar 40, urmând ca celelalte 30 să fie utilizate de la anul, când va fi gata și ambulatoriul de recuperare, realizat pe bani europeni.Este foarte important că am ajuns aici, dar din păcate, nu avem instrumentele necesare pentru a ne îndrepta spre cei care au aruncat cu noroi în noi și ne-au denigrat. Însă lucrurile negative se văd mult mai repede decât cele pozitive, iar situația a ajuns în acest punct”, a completat managerul instituției, Dănuț Căpățână.