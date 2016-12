Medicii avertizează: "Vaccinaţi-vă copiii!" 55 de cazuri noi de rujeolă, într-o săptămână

Medicii avertizează: "Vaccinați-vă copiii!" 55 de cazuri noi de rujeolă, într-o săptămână

Păreri pro și contra, argumente solide, acuzații dure. Cam așa arată peisagistica din România atunci când vorbim despre epidemia de rujeolă.În timp ce mass-media dezbat în emisiuni, articole și interviuri dacă e bine sau nu să ne imunizăm copiii, Ministerul Sănătății aruncă bomba: 55 de cazuri noi de rujeolă s-au înregistrat în ultima săptămână!Concret, reprezentanții instituției ne anunță că, în primele nouă luni ale acestui an, în România au fost confirmate 730 de cazuri de rujeolă și au fost raportate trei decese, asta după ce încă 55 de cazuri s-au alăturat celor 675 anunțate acum o săptămână.Trei îmbolnăviri la ConstanțaJudețul Constanța a bifat doar trei îmbolnăviri de rujeolă, la fel ca Bacău și București.Cele mai multe cazuri au fost înre-gistrate în județele Mureș -163, Bistrița - 128, Arad -123, Cluj - 90, Timiș -75.Alte cazuri au fost confirmate în Suceava și Brașov - câte 31, Caraș Severin - 30, Hunedoara - 17, Sălaj - 8, Alba și Iași - câte cinci, Dâmbovița, Neamț și Olt - câte două, Bihor, Dolj, Giurgiu, Harghita, Mehedinți și Vaslui - câte un caz. „Majoritatea cazurilor reprezintă focare în comunitățile cu acoperire vaccinală scăzută. Ca intervenție în focare au fost organizate acțiuni de vaccinare cu ROR a copiilor incomplet vaccinați sau nevaccinați.”, precizează Ministerul Sănătății.Suficiente doze de vaccin pentru toți copiiiPentru că epidemia este în floare, atât Ministerul Sănătății, medicii din Constanța, cât și Direcția de Sănătate Publică Constanța fac apel la părinți să respecte calendarul de vaccinare. „Apelul Minis-terului Sănătății către părinți este de a respecta calendarul de vaccinare ROR pentru sănătatea copiilor. În zonele afectate, Institutul Național de Sănătate Publică recomandă vaccinarea copiilor la vârsta de șapte luni cu refacerea vaccinului la vârsta normală de un an. De asemenea, reamintim că există suficiente doze de vaccin pentru toți copiii care au nevoie de imunizare”, arată Ministerul Sănătății.Șapte cazuri în 2015, 730 - în 2016Comparativ cu anul 2015, în acest an creșterea este mai mult decât alarmantă. În tot anul trecut au existat doar șapte cazuri confirmate de rujeolă și niciun deces.„Ministerul Sănătății condamnă în cei mai duri termeni campaniile iresponsabile împotriva vaccinării copiilor. Rezultatele acestora se traduc, de exemplu, în înmulțirea cazurilor de rujeolă de zeci de ori într-un singur an”, transmite ministerul printr-un comunicat de presă.