Medicii, aproape de obţinerea atestatelor de studii complementare

Medicii, aproape de obținerea atestatelor de studii complementare

Ministerul Sanatatii organizeaza, in data de 28 mai 2014, examen pentru obtinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentist si farmacisti. Medicii dentisti pot obtine atestat in Colposcopie, Cardiologie sau in Medicina materno-fetala.In aceasta sesiune se pot inscrie candidatii care finalizeaza pana la data de 30 aprilie 2014, pregatirea teoretica si practica efectuata in vederea obtinerii atestatelor de studii complementare, in conditiile prevazute legislativ, se arata intr-un document, de pe site-ul MS.