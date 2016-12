Medici şi farmacişti, ridicaţi de DIICOT pentru decontarea de reţete fictive

Medici și farmaciști, ridicați de DIICOT pentru decontarea de rețete fictive

Paisprezece medici si administratori de farmacii au fost ridicati, luni, in urma a 29 de perchezitii facute de politisti si jandarmi, sub coordonarea procurorilor DIICOT, intr-un dosar de decontare a unor retete medicale fictive, conform Mediafax. Potrivit anchetatorilor, in perioada 2012 - 2013, membrii gruparii ar fi decontat mai multe tranzactii fictive prin intermediul unor firme fantoma care aveau sediile sociale in Bucuresti si in judetul Bihor.