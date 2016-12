Medici constănţeni angajaţi ca zilieri

Medici constănțeni angajați ca zilieri

Spitalele constănțene abia se mențin pe linia de plutire. Cu fondurile alocate abia se acoperă salariile și facturile la utilități, iar pentru investiții în aparatură medicală trebuie făcute economii la sânge. Cât despre medicamente sau materiale sanitare, a ajuns de datoria pacienților să vină cu ele în punguță, de acasă.Cel mai mult sperie lipsa de personal, căci există riscul să nu mai aibă cine să-i trateze pe bolnavi. În ciuda nevoii acute de medici, spitalele nu pot face angajări, în-trucât în sectorul bugetar posturile sunt blocate. Managerii unităților sanitare din județul nostru au găsit însă o soluție, cel puțin pentru moment: încheie contracte de colaborare cu medicii, pe perioade determinate. Ideea nu este agreată însă de toți responsabilii.Mangalia și-a asigurat medicii pe un anSpitalul Municipal Mangalia este una dintre unitățile unde conducerea a încheiat contracte de colaborare cu medicii, pe specialitățile unde erau deficiențe. Soluția rezolvă problema doar temporar, căci contractele sunt pe perioade determinate, între șase luni și un an. „Avem mare nevoie de medici. Am făcut demersuri către Ministerul Sănătății, împreună cu Direcția de Sănătate Publică Constanța, pentru a se permite angajarea de personal măcar la un nivel de 50% din nevoi. Așteptăm noua lege a Sănătății, poate ni se va da voie. Deocamdată, medicii pleacă în străinătate, iar noi rămânem cu posturile blocate. De aceea, am încheiat contracte de colaborare, de maximum un an, cu un cardiolog, un endocrinolog și un pediatru, specializările unde duceam lipsă de personal”, a declarat pentru „Cuget Liber” dr. Liviu Mocanu, managerul spitalului.De asemenea, spitalul se confruntă și cu o lipsă acută de asistente. „Sunt secții care abia reușesc să-și acopere turele de noapte”, a completat medicul.Spitalul Cernavodă are, în sfârșit, anestezistLa aceeași soluție au recurs și reprezentanții Spitalului Orășenesc Cernavodă, pentru ca urgențele să nu mai fie trimise la unitățile sanitare din Medgidia și Constanța. „Au fost încheiate contracte de colaborare cu mai mulți medici, astfel că, în prezent, există o linie completă de gardă, cu toate specializările”, au precizat reprezentanții autorității locale. Astfel, a fost încheiat un contract cu un anestezist, spitalul neavând niciunul în ultimii ani; de asemenea, au mai fost aduși un pediatru (era unul singur), un ginecolog (în ultima perioadă rămăsese un singur specialist) și un chirurg (în prezent sunt cinci chirurgi). Asigurarea de personal face parte din planul de conformare, impus de Ministerul Sănătății, pentru ca spitalul să-și păstreze clasificarea în categoria IV de competențe.Lipsă acută de medici la MedgidiaLa Spitalul Municipal Medgidia a fost încheiat un contract de prestări servicii cu un medic de urgență, dar dr. Stere Bușu, managerul unității, a subliniat că nu este de acord cu această formulă.„Spitalele au nevoie de medici, iar Ministerul Sănătății va trebui să înțeleagă acest aspect. Nimeni nu vrea să angajeze peste normă, dar măcar să putem să acoperim gărzile. Iar medicii trebuie să fie angajați ai spitalului, nu să aibă contracte de colaborare, căci nu sunt electricieni sau tâmplari, să fie angajați cu ziua”, a declarat medicul.Managerul a subliniat însă că unitatea sanitară resimte lipsa cadrelor medicale: „Spitalul Medgidia are o lipsă acută de medici. La Pediatrie, din trei specialiști mai este unul singur; la Neonatologie mai este un singur medic din patru. La Reanimare sunt doar doi medici, ambii pensionari. La Urgență sunt doi, din cinci și mai fac și eu gărzi. Am ajuns să fac 14 gărzi pe lună, adică o zi cu o zi. Avem nevoie urgentă de medici, căci, în ritmul acesta nu Ministerul Sănătății va închide spitalele, ci lipsa de personal”.