Medici acuzaţi de malpraxis în cazul unei tinere care a murit după ce a născut prin cezariană

Medici acuzați de malpraxis în cazul unei tinere care a murit după ce a născut prin cezariană

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Familia unei tinere care a fost plimbată între patru spitale din Iași și care a murit la câteva zile după ce a născut prin cezariană îi acuză pe medici de malpraxis, depunând o plângere la Poliție, în timp ce medicii susțin că femeia avea mai multe afecțiuni, între care o infecție gravă la plămâni, potrivit Mediafax.ro. Femeia a născut prin cezariană la maternitatea din Iași, un copil perfect sănătos. Medicii susțin însă că în timpul intervenției chirurgicale s-a descoperit că tânăra avea lichid în abdomen, precum și o trompă uterină inflamată. După cezariană, starea tinerei s-a înrăutățit, aceasta fiind transferată ulterior la Spitalul de Pneumoftiziologie, apoi la Spitalul de Boli Infecțioase, unde a murit la sfârșitul lunii trecute. Soțul tinerei susține că la spitalul din Huși aceasta ar fi fost tratată doar cu paracetamol, deși soția sa acuza dureri și sângera. Bărbatul îi acuză pe medicii spitalului vasluian că nu au decis transferul rapid al femeii într-o unitate medicală din Iași. Conducerea Spitalului Municipal de Urgență Huși spune însă că tânăra a primit tratamentul adecvat simptomatologiei în perioada în care a fost internată în unitatea medicală, timp de o săptămână, în prima jumătate a lunii ianuarie. ”Gravida a fost internată la Spitalul Municipal Huși în 9 ianuarie, cu diagnosticul de sarcină 34 de săptămâni, iminență de naștere prematură și observație de traheobronșită acută, anemie și vaginită. Pacienta a primit tratamentul simptomatic cu antibiotice și antispastice, fiindu-i administrate, totodată, expectorante și tratament local vaginal. Pe 16 ianuarie, ginecologul, în consult cu medicul infecționist, a suspectat un sepsis și, în consecință, au transferat-o pe gravidă la Clinica de Boli Infecțioase din Iași”, a declarat, sâmbătă, managerul Spitalului Municipal Huși, Lucia Rotaru. Potrivit acesteia, medicul ginecolog care a internat-o pe gravidă este același care a supravegheat-o pe tânără pe toate perioada evoluției sarcinii. Familia tinerei îi acuză, totodată, și pe medicii de la maternitatea din Iași, susținând că în timpul operației i-ar fi atins apendicele și că din această cauză s-ar fi produs o infecție majoră. Conducerea Maternității ”Cuza Vodă” din Iași susține însă că nașterea s-a desfășurat fără probleme, însă complicațiile ar fi apărut ulterior. Medicii afirmă că femeia avea deja o infecție în momentul în care a ajuns la maternitatea din Iași. ”În cursul intervenției de cezariană, medicul obstetrician a constatat în cavitatea abdominală lichid de ascită, ceea ce a impus și un control chirurgical. Un medic chirurg s-a deplasat la maternitate și a observat că una din trompele uterine este inflamată și a eliminat-o. După operație, evoluția pacientei a fost foarte bună, ea fiind supusă și unui tratament cu antibiotice. Ulterior, pacienta a avut febră și a mers la Pneumologie, unde a fost depistată cu pleurezie dreaptă. I-a fost extras lichidul, dar febra nu a cedat, chiar dacă pacienta era permanent sub tratament. A fost supusă și unui examen computer tomograf și s-a infirmat că ar avea vreo problemă abdominală, ginecologică. S-a decis apoi transferul pacientei la Spitalul de Boli Infecțioase. Persistența febrei a fost de etiologie necunoscută. Medicii legiști vor putea lămuri toate problemele", a declarat, sâmbătă, medicul Anca Bivoleanu, purtător de cuvânt al Maternității Cuza Vodă din Iași. La rândul său, directorul medical al spitalului de Boli Infecțioase Iași, Carmen Manciuc susține că femeia a ajuns la această unitate cu o infecție gravă și că medicii de aici au depus toate eforturile pentru a-i salva viața. ”Era o infecție foarte gravă. Am tratat-o cu medicamente de ultimă generație, i-am asociat și tuberculostatice, am făcut tot posibilul. Numai că nu s-a mai putut. S-au făcut toate eforturile în Terapie Intensivă, însă i-au cedat toate funcțiile”, a afirmat medicul Carmen Manciuc. Soțul tinerei a depus o plângere la Poliție împotriva medicilor, fiind începute cercetări în acest caz. ”Avem o sesizare, iar cercetările sunt în curs. S-a dispus efectuarea unei necropsii, pentru a stabili cauzele decesului femeii”, a declarat Anca Vâjiac, purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Iași.