Medicamentele scumpe, băgate pe gât românilor

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Irinel Popescu, este de părere că, în România, consumul de medicamente scumpe este indus și stimulat. „Ceea ce spun produ-cătorii de generice, și anume că au dispărut medicamente ieftine este adevă-rat. Eu spun de mult acest lucru. De când am preluat conducerea CNAS spun că, în România, este indus și stimu-lat consumul de medicamente scumpe. Două treimi din bugetul pentru medica-mente, care este de cinci miliarde de lei și mă refer aici și la progra-mele naționale, se cheltuiește pe produsele originale”, a spus președintele CNAS.Potrivit acestuia, din bugetul local al CNAS, o treime reprezintă banii alocați pentru medicamente, iar din aceștia două treimi sunt pentru medicamentele originale. Aceeași părere o are și vicepre-ședintele Colegiului Farmaciștilor din România, Clara Popescu, în opinia căreia în România nu există o cultură a medicamentelor gene-rice care înseamnă un produs la fel de bun și eficient precum produsul aflat sub patent, dar mult mai ieftin.