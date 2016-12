Medicamentele bolnavilor de cancer, pregătite cu ajutorul unui echipament modern

Până în prezent, medicamentele bolnavilor de cancer care erau internați pe secția de oncologie a Spitalului Județean Constanța erau pregătite manual, acestea fiind exclusiv perfuzabile. Fiind extrem de toxice, această „manevră” era extrem de riscantă pentru cadrele medicale. În plus, exista riscul unei supradoze de medicamente, lucru care putea pune în pericol sănătatea pacienților.Pentru a evita astfel de situații, conducerea instituției a făcut o investiție de aproximativ 40000 de euro pentru un echipament care să „mixeze” substanțele pentru tratament în mod automat.„Tratamentele pacienților bolnavi de cancer sunt exclusiv injectabile și se administrează prin perfuzii. Pentru a evita greșelile umane și pericolul toxicității, am achiziționat un aparat care mixează aceste substanțe și care are un sistem exact de calcul pentru dozajul corect. Acesta aparat va fi funcțional peste două săptămâni”, a precizat Dănuț Căpățână, managerul Spitalului Județean Constanța.Tot pe partea de achiziții, unitatea sanitară a mai investit și pentru compartimentul de anatomie patologică, unde a achiziționat un echipament care face automat colorația lamelor, adică a tuturor probelor de laborator care provin din sălile de operație.„Și în acest sens, conform protocoalelor vechi, colorația lamelor,adică a probelor de laborator, se realizau cu ajutorul toluenului, o substanță extrem de toxică, interzisă în alte state europene”, mai spune managerul.