Medicamente gratis pentru cei care vor să se lase de fumat

Medicamente gratuite pentru renunțarea la fumat - campania Ministerului Sănătății continuă. În fiecare lună, 30 de persoane pot intra în program, la Constanța, după cum ne-a declarat dr. Vera - Enikö Pall, coordonatorul campaniei la nivel de județ. Persoanele care vor să se lase de fumat primesc medicamente și consiliere gratuite. „Avem în jur de 80 de persoane sub tratament. Câteva nu au avut nevoie de medicamente”, a explicat dr. Pall. E nevoie, însă, și de o motivație puternică. Terapia antifumat are mai multe etape. În prima fază, pacientului i se face un test pentru a verifica gradul de dependență. În cazul în care nu este dependent de nicotină, primește doar consiliere psihologică. În caz contrar, i se administrează un tratament. Medicamentele îl ajută să treacă peste perioada de sevraj. Terapia se bazează pe administrarea medicamentelor „Ziban“ și „Champix“ sau a plasturilor și a gumei de mestecat Nicorette. Pacienții incluși în program primesc câte o cutie cu medicamente la fiecare două săptămâni. După această perioa-dă, urmează recontrolul. Pacientului i se face o testare care arată dacă a renunțat, într-adevăr, la fumat. În cazul în care se constată contrariul, este întreruptă administrarea tratamentului. Terapia durează două - trei luni, în funcție de tipul de medicament utilizat. Medicii spun că tratamentul trebuie respectat potrivit duratei indicate, pentru a exista certitudinea că efectele sunt pe termen lung. Persoanele interesate se pot înscrie în program telefonând la unul dintre numerele: 0241/696.889 sau 0241/546.177. Potrivit unui studiu realizat de Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate pe un eșantion de 2.434 de persoane, 30% dintre români sunt fumători în prezent. Cei mai mulți au vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani. De altfel, peste jumătate dintre elevii de liceu recunosc că au fumat cel puțin o dată în viață, arată o cercetare realizată de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța. De asemenea, aproximativ doi din cinci adolescenți spun că au fumat cel puțin o dată în ultimele 12 luni, iar mai mult de o treime declară că au fumat în ultimele 30 de zile. Aproape jumătate dintre respondenți nu exclud posibilitatea ca ei să fumeze și în următorul an, iar 20,1% au declarat că fumează mai mult de un pachet de țigări săptămânal. De asemenea, 50% dintre respondenți au părinți care fumează. În cazul a 47,6% dintre elevii chestionați, cel mai bun sau cea mai bună prietenă fumează. Îngrijorător este faptul că sunt și elevi care atribuie efecte pozitive consumului de tutun. Doi din cinci elevi cred că s-ar simți mai relaxați, mai mult de o treime declară că s-ar distra mai bine, un sfert dintre ei cred că ar deveni mai populari, iar unul din cinci adolescenți e de părere că, fumând, ar deveni mai încrezător în forțele proprii și mai sociabil.