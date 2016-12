Medicamente de inimă controversate

Un studiu publicat în The Cocharane Library susține că medicamentele cunoscute drept statine (precum Zeplan, Simvor, Mivastin, Zocor etc), administrate pentru scăderea colesterolului și prevenirea apariției bolilor car-diovasculare, fac mai mult rău decât bine. Potrivit dr. Shah Ebrahim, de la London School of Hygiene and Trocipal Medicine, aceste substanțe farmaceutice nu ar salva viața bolnavilor de inimă, dar le-ar provoca alte probleme, precum pierderi de memorie, de-presie, insuficiență renală, pro-bleme musculare și de ficat. „Știm că studiile plătite de industria farmaceutică dau publicității mai degrabă rezultatele lor favorabile”, a susținut dr. Fiona Taylor, din cadrul aceleiași instituții, referitor la motivele promovării acestor medicamente. Pe de altă parte, prof. Colin Baigent, de la Universitatea Oxford, spune că statinele reduc rata deceselor cauzate de afecțiuni cu 10%, iar analiza prezentată mai sus o consideră depășită. „Statinele sunt una din marile povești de succes din ultimele două decenii și ele au prevenit mii de decese”, a susținut specialistul.