Medicament pentru prevenirea cancerului de prostată

Ştire online publicată Vineri, 09 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Un grup de medici americani a prezentat, recent, în New England Journal of Medicine, rezultatele unui studiu privind riscul de cancer de prostată. Studiul a fost realizat pe 6.700 de bărbați, cu vârste cuprinse între 50 și 75 de ani (categorii de vârstă considerate cu risc major de cancer de prostată), cărora le-a fost administrat un medicament despre care se crede că poate reduce riscul apariției tumorii. Este vorba despre dutasteridă - care are ca efect blocarea transformării testosteronului în dihidrostestrone, hormon care contribuie la apariția cancerului. Cercetătorii au constatat că administrarea medicamentului respectiv reduce cu 23% riscul apariției neoplaziei. Apar însă și efecte secundare, precum o ușoară scădere a libidoului, riscul unui atac cardiac etc.