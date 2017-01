Maternităţile private din Constanţa contraatacă

Maternitățile private din Constanța contraatacă

Medicul-șef al Secției de Ginecologie din Spitalul Județean, dr. Victorian Păștilă, declara, într-un interviu acordat ziarului „Cuget Liber”, că au fost situații când paciente tratate în maternitățile private din Constanța au fost transferate în cea mai mare unitate spitalicească din județ și internate direct la Terapie Intensivă. „Nu multe, dar au fost”, a afirmat medicul. De asemenea, arăta același specialist, medici din Spitalul Județean le recomandă gravidelor să nască în clinicile private, mințind în privința condițiile de cazare. În replică, reprezentanții unităților spitalicești private neagă afirmațiile specialistului din cadrul Spitalului Județean. „Nu am vorbit niciodată de rău Spitalul Județean“ Dr. Ion Marius Rușa, președin-tele Consiliului de Administrație al Spitalului Euromaterna, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că niciodată, de la înființarea unității, nu a fost transferată vreo pacientă la cel mai mare spital de stat din județ. „Euromaterna are cinci paturi de terapie intensivă, aparatura necesară și doi medici anesteziști, astfel că orice problemă în sfera obstetrică-ginecologică și de neonatologie poate fi tratată în cadrul spitalului. Nu a fost transferat niciun caz la Spitalul Județean, de la înființarea spitalului”, a afirmat specialistul. Mai mult, medicul a argumentat că s-a reușit recuperarea copiilor prematuri născuți în cadrul Euromaterna, unii cu o greutate corpo-rală foarte mică. „Am recuperat copii prematuri, cel mai mic avea 930 de grame la naștere. Chiar în prezent, avem internați doi copii, de 1.000 și respectiv de 1.500 de grame, care sunt în a zecea și a opta zi de la naștere”, a adăugat dr. Rușa. Cât privește faptul că unii medici fac „reclamă negativă” Spitalului Județean, reprezentantul Euromaterna a declarat: „Nu este vorba de niciun medic de la noi. Am impus, încă de la deschidere, condiția pe care Ministerul Sănătății vrea să o impună din aprilie (n.r. ca medicii să aleagă dacă lucrează într-un spital privat sau unul de stat) tocmai pentru a nu exista astfel de discuții. Noi am plecat din Spitalul Județean, dar nu am vorbit niciodată de rău această unitate. Mai mult, în ceea ce privește darea în folosință a sectorului 1 de la etajul 7, întârzierea acesteia nu are nicio legătură cu spitalul nostru”. Două cazuri transferate de la Isis La rândul lui, dr. Mohamed Zaher, director executiv Isis Medical Center, a declarat că unitatea sanitară este echipată corespunzător pentru îngrijirea complica-țiilor. „Avem patru paturi de terapie intensivă pentru adulți, două pentru copii, aparatura necesară și doi medici anesteziști. Avem gardă permanentă și acoperim toate urgențele”, a afirmat dr. Zaher. Acesta a admis că au fost cazuri transferate la Spitalul Județean Constanța, dar rațiunile au fost financiare, nu medicale. „De la înființarea clinicii au fost transferate două cazuri: o pacientă anemică după o histerectomie și un copil născut prematur. În ambele cazuri, pacienții aveau nevoie de o perioadă îndelungată de internare și ar fi trebuit să plătească și zilele de internare și medicația. De aceea a fost cerut transferul la Spitalul Județean”, a spus specialistul. Totodată, dr. Mohamed Zaher a precizat că medicii Isis Medical Center refuză pacienții, dacă nu au siguranța că le vor putea asigura îngrijirile medicale nece-sare. „Selectăm cazuistica la internare, le primim doar pe cele pe care putem să le rezolvăm. Cât privește nașterile, în cazul aces-tora știm cum încep, dar nu știm cum se termină. Trebuie menționat însă că toate urgențele le-am rezolvat în clinică”, a mai afirmat medicul. De asemenea, dr. Zaher nu crede că specialiștii care au vorbit de rău Spitalul Județean sunt din cadrul Isis Medical Center. „Mai sunt câțiva medici care lucrează și în cadrul spitalului, de aceea nu cred că sunt colegi de-ai noștri. Și eu, precum colegii mei, m-am format în Spitalul Județean și respectăm acest fapt. În plus, consider că maternitatea privată nu este în concurență cu spitalul, ci în completare”.