Masajul terapeutic ajută la vindecarea leziunilor oaselor, muşchilor sau articulaţiilor

Masajul terapeutic ajută la vindecarea leziunilor oaselor, mușchilor sau articulațiilor

Ştire online publicată Miercuri, 18 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Masajul terapeutic înso-țit de o medicație adecvată sau fizioterapie ajută la vindecarea unor leziuni ale oaselor, mușchilor sau articulațiilor. Dr. Nicolae Andreescu, de la Institutul Național de Medicină Sportivă (INMS), spune că masajul terapeutic ajută la tratarea afecțiunilor mus-culare, circulatorii, traumatice și reumatice. Prin manevre specifice, se îmbunătățește circulația sângelui. În afecțiunile traumatice, cum sunt en-torsele, leziunile sau con-tuziile musculare și fracturile, masajul este interzis în primele zile. Dar este recomandată masarea zonelor din jurul leziu-nii pentru îmbunătățirea circulației și reducerea inflamației. După câteva zile, ligamentele încep să se retragă și astfel apar dureri, de aceea masajul este recomandat direct pe zona afectată, a precizat medicul. Dr. Andreescu a adăugat că masajul are un rol important și în tratarea afecțiunilor reumatice. Fie că e vorba de spondiloze sau artroze, masajul trebuie făcut în perioadele de durere, astfel are loc o relaxare și o decontractare a mușchiului.Masajul terapeutic înso-țit de o medicație adecvată sau fizioterapie ajută la vindecarea unor leziuni ale oaselor, mușchilor sau articulațiilor. Dr. Nicolae Andreescu, de la Institutul Național de Medicină Sportivă (INMS), spune că masajul terapeutic ajută la tratarea afecțiunilor mus-culare, circulatorii, traumatice și reumatice. Prin manevre specifice, se îmbunătățește circulația sângelui. În afecțiunile traumatice, cum sunt en-torsele, leziunile sau con-tuziile musculare și fracturile, masajul este interzis în primele zile. Dar este recomandată masarea zonelor din jurul leziu-nii pentru îmbunătățirea circulației și reducerea inflamației. După câteva zile, ligamentele încep să se retragă și astfel apar dureri, de aceea masajul este recomandat direct pe zona afectată, a precizat medicul. Dr. Andreescu a adăugat că masajul are un rol important și în tratarea afecțiunilor reumatice. Fie că e vorba de spondiloze sau artroze, masajul trebuie făcut în perioadele de durere, astfel are loc o relaxare și o decontractare a mușchiului.