Masajul subacval, metoda de nota 10 care vindecă şi relaxează

La Sanatoriul Balnear Mangalia

Masajul subacval, metoda de nota 10 care vindecă și relaxează

Masajul subacval este o formă de hidroterapie, un tratament eficient, care pune accentul pe răspunsul corpului la stimulii reci și calzi, sub presiunea apei. Terapia se numără printre procedurile de tratament și agrement din cadrul Sana-toriului Balnear și de Recuperare Mangalia care vă stau la dispoziție.Masajul subacval utilizează jeturi de apă cu o presiune variabilă, apa fiind dulce sau sărată, cu diferite ierburi sau săruri adăugate.„Masajul subacval are proprietatea de a relaxa mușchii, stimulează digestia și circulația sanguină, are efecte antialgice, permite drenajul edemelor și, de asemenea, reglează și reface multe funcții ale organismului. Masajul subacval este indicat persoanelor care au dureri musculare și articulare, reumatismale, posttraumatice, suferințe disco-vertebrale, paraplegii, tetraplegii, hipertonii musculare, scleroză etc. Însă, această terapie are și contraindicații, așa că, fără o examinare din partea medicului specialist, nu se poate efectua. Persoanele care au afecțiuni cutanate, probleme cardiovasculare și respiratorii, tuberculoză, tromboflebite, boli psihice, boli venerice, stări febrile și femeile însărcinate nu pot urma această terapie. Înainte de a începe terapia, este nevoie de o examinare completă”, explică dr. Magdalena Dumitrescu, specialist recuperare.