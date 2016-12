Masajul prenatal, soluţia pentru o sarcină uşoară

Masajul prenatal, soluția pentru o sarcină ușoară

La BB Center, femeile însărcinate se pot bucura de efectele benefice ale unui masaj încă din primul trimestru de sarcină. Pe lângă relaxare, masajul ajută și în adaptarea cu noua condiție a viitoarei mămici, îmbunătățește starea fizică și emoțională.Masajul prenatal se efectuează pentru drenarea limfei, pentru decon-tracturare musculară, mai ales mușchii paravertebrali, dar și ai gambelor, tălpilor, mâinilor.Tensiunile psihice, stările de nervozitate des întâlnite pe parcursul sarcinii pot duce la contracturi musculare, crampe, umflături ale membrelor, balonări; cârcei în zona gambelor și a coapselor ca urmare a pierderilor de calciu și magneziu etc. Din cauza surplusului de greutate, cele mai multe modificări apar în ultimul trimestru de sarcină.Toate acestea pot fi diminuate și chiar înlăturate în cadrul ședințelor de masaj. Masajul prenatal mai are un rol - acela de elasticizare, de tonifiere, hidratare a pielii, astfel încât, după naștere, aceasta să rămână fermă, fără vergeturi.La masaj, nu numai viitoarea mămică se relaxează, ci și fătul. În timpul ședinței, acesta are reacții de liniștire, de calmare, de bucurie.Pentru programări și informații aveți la dispoziție numărul de telefon: 0722 584 037.