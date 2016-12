Masajul cu pietre de jad combate insomnia şi stresul

Masajul cu pietre de jad combate insomnia și stresul

Departamentul de estetică și remodelare corporală, de la Centrul medical Iowemed Alderma, propune un întreg protocol personalizat de evaluare și tratare a problemelor corporale. Orice inițiere a unui tratament este precedată de evaluarea stării de sănătate, diagnosticul vârstei biologice, evaluarea și dozarea radicalilor liberi, detoxifierea, reglarea tranzitului intestinal, monitorizarea de boli cronice asociate, reglarea stilului de viață și a modului de alimentație, detectarea și eliminarea intoleranțelor alimentare și bioscanarea Nutrisvelt cu dosar nutrițional personalizat.„Clientele care vin la centrul nostru, cu diferite probleme, sunt preluate de specialiști și încadrate într-un program, configurat pe tipologie, vârstă, alimentație etc. Unul dintre tratamentele indicate este masajul cu pietre de jad. Se spune că acest tratament are proprietăți tămăduitoare în ce privește fertilitatea, sănătatea mintală, liniștea sufletească, echilibrul, pacea și armonia. Masajul cu pietre de jad are multiple efecte benefice asupra organismului: întărește sistemul imunitar, reduce inflamațiile, stimulează detoxifie-rea organismului, normalizează respirația și îmbunătățește circulația sângelui. În plus, are efecte bune asupra psihicului, induce o stare de relaxare, combate insomnia, reduce stresul”, explică spe-cialiștii Alderma.