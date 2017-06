Mângâieri calde pentru bebeluşii născuţi prematur

Mângâieri calde pentru bebelușii născuți prematur

Peste 20.000 de bebeluși se nasc anual înainte de termen în România, numărul lor fiind într-o alarmantă creștere. Din nefericire, echipamentele medicale insuficiente reprezintă încă o problemă des întâlnită în spitalele din România, iar acest lucru cauzează tot mai multe decese în rândul bebelușilor născuți prematur.În acest context, BeKid – unul dintre cele mai mari magazine online din România pentru bebeluși și copii – a decis ca un procent de 10% din profit să fie direcționat către bebelușii care au mare nevoie de sprijinul nostru și care se luptă din răsputeri să rămână în această lume. Astfel, micuții născuți în condiții normale și care se bucură de copilăria lor, vor învăța o lecție foarte importantă: compasiunea față de semenii lor care au avut mai puțin noroc.“Împreună cu mămicile și tăticii care obisnuiesc să cumpere jucării și alte produse pentru copiii lor din magazinul nostru online, am decis ca o parte din bani să fie direcționați către bebelușii care au foarte mare nevoie de noi. Numărul mare de decese ale bebelușilor prematuri este o problemă reală, care se acutizează de la an la an. Chiar și în familie am avut un caz de copil născut prematur și știm cât de importantă este solidaritatea și compasiunea. Este timpul să luăm atitudine, să luptăm pentru a le oferi o șansă la viață. Speranța lor de a trăi ține strict de incubatoare, echipamente medicale care lipsesc cu desăvârșire din multe spitale din România. Anul acesta, la fel ca anul trecut, toți banii colecționați îi vom folosi pentru cumpărarea de incubatoare pentru Spitalul Județean din Sibiu. În anii următori, vom extinde această campanie și către alte spitale din țară”, declară Iulian Ghișoiu, General Manager al BeKid.