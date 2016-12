Mâncaţi fructele dimineaţă!

Mâncați fructele dimineață!

Sfatul medicilor este să consumați cât mai multe legume și fructe. Este importantă însă și ora din zi când le consumați, pentru ca efectul, adică asimilarea substanțelor nutritive, să fie maxim. Astfel, potrivit medicilor, fructele trebuie consumate dimineață, pe stomacul gol. „Este momentul când organismul asimilează cel mai bine vitaminele. Mâncați mere, portocale, au un aport considerabil de vitamine”, a afirmat dr. Mirela Stângaciu, medic nutriționist în Constanța. În schimb, nu este indicat să le consumați seara, deoarece produc aciditate gastrică și afectează intestinul. *** Iată ce substanțe nutritive conțin fructele: banana conține potasiu și vitaminele A, B, B6, C și E; grepfrutul conține calciu, fosfor, fier, vitamina C și mult zahăr; portocala conține vitaminele C și B, potasiu și magneziu; mărul conține pectină, vitamina C și magneziu; kiwi conține vitamina C, magneziu, potasiu, fier, calciu, vitamina B și crom.