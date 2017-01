Mâncărurile grase declanşează colica biliară

Mâncărurile grase declanșează colica biliară

Dacă ai momente în care simți dureri violente în partea dreaptă, ai grețuri sau verși este posibil să suferi de litiază biliară sau „piatră la fiere“, așa cum este denumită în termeni populari. Există persoane care suportă ani de zile aceste crize violente, deși medicii spun că intervenția chirurgicală poate rezolva problema rapid. Vezica biliară (colecistul) este un sac de mici dimensiuni situat imediat sub ficat și are rolul de a stoca bila secretată de ficat. „Rolul colecistului este să emulsioneze grăsimea“, a explicat dr. Florian Stoian, specialist în medicină internă. Calculii biliari sunt alcătuiți din colesterol și alți constituenți care se găsesc în bilă. Ca dimensiune, pot fi mai mici decât un bob de grâu sau mai mari decât o minge de golf. De multe ori, acești calculi nu pun probleme. Cu toate acestea, atunci când pacientul consumă mâncăruri grase, colecistul se contractă, calculul este împins și obturează canalul chistic. Drept urmare, bolnavul are dureri în partea dreaptă, apar vărsăturile. Dacă este vorba despre o infecție, pacientul va avea și febră, iar atunci vorbim de colecistită acută, caz în care se impune intervenția chirurgicală. Există situații în care calculul biliar se blochează pe calea biliară principală. Bolnavul are dureri, icter (îngălbenirea pielii) și febră, caz în care vorbim de angiocolecistită. Dr. Stoian ne-a mai explicat că, în multe dintre cazuri, prezența calculilor în colecist poate determina apariția unor episoade de pancreatită, caz în care vorbim de colecistopancreatită. Există o serie de factori care declanșează durerea. Cel mai important este regimul alimentar. Astfel, consumul de carne tocată, rântaș, smântână, înghețată, frișcă poate cauza o colică biliară. La început, durerea este suportabilă, după care atinge un prag maxim, iar apoi scade în intensitate. Factorul ereditar favorizează apariția litiazei biliare. Dr. Stoian a precizat că afecțiunea se transmite în special pe cale maternă. De asemenea, consumul de contraceptive orale favorizează formarea calculilor biliari. Periculos Există pacienți care suportă ani întregi aceste crize, de frica inter-venției chirurgicale. Dr. Stoian ne-a explicat că teama de operație poate fi periculoasă, întrucât colecistul se poate sparge, iar bila se poate deversa ajungându-se la peritonită. Dacă nu se acționează la timp, pacientul poate deceda. Mulți pacienți cu litiază biliară se feresc de intervenția chirurgicală, cu toate că este singura metodă care asigură eliminarea pietrelor fără a exista alte riscuri. Dr. Stoian ne-a explicat că există și metode medicamentoase utilizate pe termen lung, dar rezultatele sunt „îndoielnice”. Medicii sunt de părere că operația nu ar trebui să sperie bolnavii, pentru că poate fi făcută într-un mod cât mai facil. Intervențiile celioscopice („cu laser”) sunt cu mult mai ușoare. Incizia este mică, iar a doua zi pacientul poate fi externat, recuperarea făcându-se rapid. Indicație pentru chirurgie celioscopică au în special persoanele obeze, la care cicatrizarea se face cu dificultate, pacienții cu antecedente cardiace, diabeticii, vârstnicii, cei a căror recuperare trebuie să fie rapidă. După înlăturarea pietrelor, pacientul poate duce o viață normală. Regimul durează o perioadă destul de scurtă de timp.Dacă ai momente în care simți dureri violente în partea dreaptă, ai grețuri sau verși este posibil să suferi de litiază biliară sau „piatră la fiere“, așa cum este denumită în termeni populari. Există persoane care suportă ani de zile aceste crize violente, deși medicii spun că intervenția chirurgicală poate rezolva problema rapid. Vezica biliară (colecistul) este un sac de mici dimensiuni situat imediat sub ficat și are rolul de a stoca bila secretată de ficat. „Rolul colecistului este să emulsioneze grăsimea“, a explicat dr. Florian Stoian, specialist în medicină internă. Calculii biliari sunt alcătuiți din colesterol și alți constituenți care se găsesc în bilă. Ca dimensiune, pot fi mai mici decât un bob de grâu sau mai mari decât o minge de golf. De multe ori, acești calculi nu pun probleme. Cu toate acestea, atunci când pacientul consumă mâncăruri grase, colecistul se contractă, calculul este împins și obturează canalul chistic. Drept urmare, bolnavul are dureri în partea dreaptă, apar vărsăturile. Dacă este vorba despre o infecție, pacientul va avea și febră, iar atunci vorbim de colecistită acută, caz în care se impune intervenția chirurgicală. Există situații în care calculul biliar se blochează pe calea biliară principală. Bolnavul are dureri, icter (îngălbenirea pielii) și febră, caz în care vorbim de angiocolecistită. Dr. Stoian ne-a mai explicat că, în multe dintre cazuri, prezența calculilor în colecist poate determina apariția unor episoade de pancreatită, caz în care vorbim de colecistopancreatită. Există o serie de factori care declanșează durerea. Cel mai important este regimul alimentar. Astfel, consumul de carne tocată, rântaș, smântână, înghețată, frișcă poate cauza o colică biliară. La început, durerea este suportabilă, după care atinge un prag maxim, iar apoi scade în intensitate. Factorul ereditar favorizează apariția litiazei biliare. Dr. Stoian a precizat că afecțiunea se transmite în special pe cale maternă. De asemenea, consumul de contraceptive orale favorizează formarea calculilor biliari. Periculos Există pacienți care suportă ani întregi aceste crize, de frica inter-venției chirurgicale. Dr. Stoian ne-a explicat că teama de operație poate fi periculoasă, întrucât colecistul se poate sparge, iar bila se poate deversa ajungându-se la peritonită. Dacă nu se acționează la timp, pacientul poate deceda. Mulți pacienți cu litiază biliară se feresc de intervenția chirurgicală, cu toate că este singura metodă care asigură eliminarea pietrelor fără a exista alte riscuri. Dr. Stoian ne-a explicat că există și metode medicamentoase utilizate pe termen lung, dar rezultatele sunt „îndoielnice”. Medicii sunt de părere că operația nu ar trebui să sperie bolnavii, pentru că poate fi făcută într-un mod cât mai facil. Intervențiile celioscopice („cu laser”) sunt cu mult mai ușoare. Incizia este mică, iar a doua zi pacientul poate fi externat, recuperarea făcându-se rapid. Indicație pentru chirurgie celioscopică au în special persoanele obeze, la care cicatrizarea se face cu dificultate, pacienții cu antecedente cardiace, diabeticii, vârstnicii, cei a căror recuperare trebuie să fie rapidă. După înlăturarea pietrelor, pacientul poate duce o viață normală. Regimul durează o perioadă destul de scurtă de timp.