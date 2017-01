Mâncarea tip fast-food favorizează apariţia cancerului

Mâncarea tip fast-food favorizează apariția cancerului

Mâncarea de tip fast-food și kilogramele în plus cresc riscul îmbolnăvirii de cancer. Aceasta este concluzia la care au ajuns, după cinci ani de studiu, experții Institutului American de Cercetare a Cancerului. Într-un raport realizat împreună cu oncologi din întreaga lume, organizația recomandă evitarea anumitor produse alimentare cum ar fi: cele preparate din carne roșie, șunca sau slănina afumată. Un alt produs care crește riscul de cancer este alcoolul. În plus, medicii recomandă păstrarea greutății corporale în limitele normale. Țesutul adipos cumulat în zona abdomenului și a șoldurilor provoacă dereglări hormonale, care la rândul lor influențează dezvoltarea celulelor canceroase.