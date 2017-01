Mănânci bine şi slăbeşti, numeri caloriile şi te îngraşi!!!

Mănânci bine și slăbești, numeri caloriile și te îngrași!!!

Credem că știm ce trebuie să mâncăm: mai puțină carne și mai multe fibre, mai puține grăsimi saturate și mai multe legume și fructe. Corect? Greșit, dacă este să ne luăm după o carte recentă, foarte controversată, scrisă de nutriționistul Zoe Harcombe. În „The Obesity Epidemic: What caused it? How can we stop it?” („Epidemia de obezitate: Care este cauza? Cum o putem opri?”), Harcombe își bazează călătoria meticuloasă pe numeroase studii, iar concluziile sale distrugătoare de mituri sunt uimitoare. Obezitatea, influențată de sfaturile Guvernului Potrivit lui Zoe Harcombe, epidemia de obezitate are mai puțin de-a face cu stilul nostru de viață decât cu ce mâncăm. „Lucrul cheie pe care oamenii nu îl realizează este că în istorie, chiar înainte de anii ’70, rata de obezitate în Marea Britanie era puțin peste două procente. Totuși, în ultimii ani a ajuns la 25 de procente. Ce s-a întâmplat? În 1983, guvernul și-a schimbat sfaturile despre alimentație. Ulterior, rata obezității a urcat precum un avion care decolează. Poate vi se pare o coincidență, dar pentru mine este orbitor de evident. Sfaturile nutriționale anterioare erau simple: alimentele bazată pe făină și cereale îngrășau, iar dulciurile erau cele care îngrășau cel mai mult. Mama și bunica ne spunea să mâncăm ficat, ouă, sardine și să punem unt pe legume”, spune Zoe. Carbohidrații se transformă în glucoză Acum ni se recomandă să mâncăm carbohidrați precum orez, paste și cereale integrale, cartofi, dar potrivit autoarei, odată digerați, aceștia se transformă în glucoză. Acest proces determină organismul nostru să producă insulină, pentru a se descurca cu glucoza în plus. Unul dintre principalele roluri ale insulinei este depozitarea grăsimii, astfel încât de fiecare dată când mâncăm carbohidrați, dăm peste cap acest mecanism. Așa se face că fiecare carbohidrat pe care nu îl folosim consumând energie va fi imediat depus ca grăsime în organism. Înfometarea îngrașă „Oamenii cred că dacă taie 500 de calorii pe zi vor slăbi. Este posibil ca la început să slăbească, însă, după o scurtă perioadă de timp, organismul își dă seama că este o stare de înfometare și va încetini mecanismele astfel încât să conserve energia. Deci vom consuma mai puține calorii, dar vom folosi și mai puține în fiecare zi”, mai explică nutriționistul. Strategie de marketing cu legume și fructe „Cinci porții de legume și fructe pe zi este cel mai renumit sfat al nutriționiștilor. Poate credeți că se bazează pe dovezi concrete despre efectele benefice asupra sănătății. Nu prea e așa. Chestiunea cu cinci porții a pornit, în 1991, ca o strategie de marketing a 25 de companii producătoare de legume și fructe, în colaborare cu American National Cancer Institute. Nu exista nicio dovadă a beneficiilor împotriva cancerului”, precizează Harcombe. Fructoza din fructe = grăsime Harcombe recunoaște că legumele sunt foarte importante în dietă - atunci când sunt servite cu unt pentru a furniza vitaminele necesare dizolvării grăsimilor, dar fructoza din fructe se duce direct la ficat unde se depozitează ca grăsime. „Fructele trebuie să fie evitate de cei care încearcă să slăbească. Vitaminele și mineralele din produsele animaliere, precum carne, pește, ouă și lactate, le întrec pe cele din fructe”, scrie cercetătoarea. Sfaturi pe bani Organizațiile de la care așteptăm recomandări dietetice sunt susținute financiar de industria alimentară. Asociația Dietetică Britanică, ai cărei membri au monopolul în recomandările pentru Ministerul Sănătății din regat, este sponsorizată de Danone, producătorii de iaurt, și Abbott Nutrition, care produce lapte praf și batoane energizante. La rândul ei, The British Nutrition Foundation, înființată în anul 1967 pentru a furniza informații avizate despre alimente bazate pe studii și dovezi clare, are printre finanțatori British Sugar plc, Cadbury, Coca-Cola, J Sainsbury PLC și Kraft Foods. „Atunci când industria alimentară și a băuturilor se implică atât de activ în recomandările către populație, nu credeți că ar trebui să ne întrebăm cât de sănătoase sunt sfaturile lor?”, scrie Zoe Harcombe în cartea sa.