Managerul Dănuţ Căpăţână nu va fi cercetat penal pentru dosarul externalizării laboratorului de imagistică

Managerul Dănuț Căpățână nu va fi cercetat penal pentru dosarul externalizării laboratorului de imagistică

Managerul Spitalului Județean, Dănuț Căpățână, cercetat de DNA în dosarul externalizării al Laboratorului Serviciului de Imagistică a primit neînceperea urmăririi penale.„Este vorba despre dosarul 280 pe 2011 în care am fost acuzat de externalizarea frauduloasă a acestui serviciu, dosar în care am primit neînceperea urmăririi penale. Nu cunosc cine a făcut sesizarea, fapt pentru care consider acest subiect închis. Anii au dovedit că ceea ce am gândit împreună cu echipa managerială au fost decizii corecte, legale și care au îmbunătățit calitatea actului medical”, a declarat managerul.