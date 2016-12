Mamele vor primi un ajutor în plus

Asociatia Romana pentru Educatie Pediatrica in Medicina de Familie (AREPMF) s-a lansat, joi, 20 noiembrie, cu ocazia Zilei Internationale a Drepturilor Copilului, in cadrul Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania. ARMPF va promova modele inovative de practica profesionala pediatrica in medicina de familie destinate trecerii parteneriatului medic-familie de la stadiul de concept la implementare practica.În România anului 2014, avem o rată a îmbolnăvirilor la copii din ce în ce mai mare, de aceea avem nevoie de medici de familie cu practică pediatrică dedicați profesiei lor, care să ofere copiilor și familiilor o adevarată educație pentru sănătate.