Mâinile femeilor adăpostesc mai multe tipuri de bacterii decât cele ale bărbaţilor

Mâinile femeilor adăpostesc mai multe tipuri de bacterii decât cele ale bărbaților

Ştire online publicată Miercuri, 05 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Palmele femeilor adăpostesc o varietate mai mare de bacterii decât cele ale bărbaților, iar numărul acestor microorganisme este mult mai mare decât se credea până recent, potrivit unui studiu apărut în Proceedings of the National Academy of Sciences. Folosind o tehnică de scanare genetică, cercetătorii de la Universitatea Colorado, autorii studiului, au constatat că pe suprafața unei mâini umane se află, în medie, 150 de tipuri de bacterii. Deși cercetătorii au analizat mai mult de 4.700 de tipuri de bacterii pe mâinile celor 51 de voluntari care au participat la acest studiu, numai cinci dintre aceste specii au fost identificate pe toate palmele studiate. Biologii consideră că pH-ul pielii ar putea juca un rol determinant în această diversitate neașteptat de bogată a florei bacteriene de pe mâinile femeilor, deoarece majoritatea bărbaților au pielea mult mai acidă. Studii precedente au demonstrat că flora microbiană este mai puțin diversă în mediile mai acide. Diferența dintre mâinile celor două sexe ar putea fi și o consecință a faptului că mâinile femeilor nu produc aceeași cantitate de transpirație ca ale bărbaților. În plus, femeile folosesc mai des creme hidratante și produse cosmetice decât bărbații. Grosimea epidermei și producția hormonală sunt și ele diferite în cazul celor două sexe.