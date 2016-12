Mai putin de 5% dintre victimele accidentelor din Europa folosesc ambulanta aeriana

Statisticile europene atesta ca doar intre 2-5% dintre pacientii internati au folosit ambulanta aeriana pentru cazurile de urgenta in Europa. Desi aceasta practica este destul de putin utilizata in acest moment, progresul serviciilor de ambulanta aeriana variaza de la tara la tara in Europa.Ambulanta aeriana este solutia ideala in cazul unei urgente medicale, asigurand calatoria in conditii de siguranta catre o unitate medicala corespunzatoare. Sarcina unitatii de urgenta este de a ajunge in cel mai scurt timp la locul unde se afla pacientul in vederea unei actiuni imediate, care include stabilizarea pacientului si mentinerea functiilor vitale. Transportului pacientului se poate face fie prin transport unic, fie prin transporturi comune, cu asistenta personalului medical calificat.