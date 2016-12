Mai mulţi bani pentru programele naţionale de sănătate

Mai mulți bani pentru programele naționale de sănătate

Mii de pacienți bolnavi de diabet, talasemie sau boli cardiovasculare au primit tratament gratuit în prima jumătate a acestui an, prin intermediul programelor de sănătate. Reprezentanții CJAS Constanța susțin că, față de aceiași perioadă a anului trecut, instituția a primit fonduri suplimentare pentru aceste programe, astfel că, un număr mult mai mare de pacienți a putut beneficia de ele.„Programele naționale 2014- 2015 au fonduri suplimentare. Dacă valoarea de consum pe programul de oncologie a fost de 3 milioane de lei în 2015, în primul trimestru al acestui an avem 15 milioane de lei.Pentru programul de diabet, de care beneficiază 23.000 de pacienți, avem cu 10 mii de lei mai mult față de anul trecut, iar pentru bolile cardiovasculare avem 406 pacienți, 98 de stimulatoare cardiace și 151 de cazuri de chirurgie vasculară pentru care am avut peste un milion de lei fonduri alocate. Un alt program național în desfășurare este cel de ortopedie pentru care am primit 220 de mii de lei anul acesta pentru a aloca fonduri către 193 de endoproteze”, a precizat Dragoș Poteleanu, președintele CJAS Constanța.