Mai mulţi bani pentru hrana pacienţilor din Spitalul Judeţean

Mai mulți bani pentru hrana pacienților din Spitalul Județean

După patru ani în care valoarea alocației pentru hrana oferită pacienților din spitalele publice nu s-a modificat absolut deloc, Ministerul Sănătății a decis să actualizeze această sumă. Vestea este una extrem de bună pentru firma responsabilă de meniul Spitalului Județean Constanța, care în prezent este nevoită să apeleze la spon-sorizări și donații pentru a completa mesele pacienților.Ministerul Sănătății a anunțat, ieri, că, începând de luna viitoare intenționează să schimbe valoarea alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice. Proiectul de Hotărâre de Guvern a fost deja publicat pe pagina de internet a ministerului, www.ms.ro, la secțiunea transparență decizională.Cu cât se va majora alocația de hrană pentru spitaleLa ora actuală, baremul privind alocațiile de hrană pentru spitalele publice este la același nivel ca în 2008, chiar dacă între timp prețurile la alimente au crescut considerabil de mult față de acum patru ani. În prezent se alocă între 7 și 13 lei pentru bolnavii adulți, în funcție de boala pentru care sunt internați, și între 1,8 și 14,5 lei pentru copii, pe categorii de vârstă și afecțiuni. „Propunerile privind nivelul alocațiilor de hrană sunt între 9,5 lei și 17 lei pentru bolnavii adulți, corespunzător bolilor pentru care sunt internați și 2,5 lei și 16 lei pentru copii”, se arată în comunicatul de presă trimis, ieri, de Ministerul Sănătății. Baremul stabilit prin hotărârea de guvern poate fi mărit, prin hotărâri de consiliu, de autoritățile locale care dețin managementul spitalicesc, dar majorările vor fi suportate din bugetele proprii, precizează Ministerul Sănătății. Totodată, și persoanele fizice beneficiare pot solicita majorarea acestor baremuri, dar vor suporta cheltuielile suplimentare corespunzătoare.„Este a patra solicitare pe care o trimitem ministerului!“Afirmația aparține lui Petre Preda, administratorul societății Arimex Comexim 2000, firma care furnizează hrana pentru pacienții Spitalului de Urgență Constanța. Acesta a declarat că a trimis până acum patru scrisori deschise către Ministerul Sănătății în care a solicitat ajustarea alocației pentru hrană. „Este a patra adresă pe care o trimitem. Se pare că noul ministru de resort, Vasile Cepoi, este primul care a reacționat la solicitările noastre. Ne bucurăm că se vor lua măsuri deoarece situația este alarmantă, iar bolnavii sunt cei care au de suferit. În scrisoare am menționat că este inuman ce se întâmplă și că îi condamnăm pur și simplu pe pacienți la moarte dacă nu reușim să le procurăm hrana necesară recuperării lor. Este inadmisibil să se acorde alocații mai mari pentru deținuți decât pentru bolnavi”, a subliniat Petre Preda.Ce spune managerul Spitalului Județean ConstanțaDr. Dan Căpățână, directorul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța salută inițiativa ministeru-lui. „Hotărârea este foarte bună pentru operatorii privați care gestio-nează acum hrana pentru consumul colectiv la spitalul județean. Dacă nu au un cuantum îndeajuns de ridicat pentru mâncare, nu se poate asigura nici numărul de calorii necesare bol-navilor, prin urmare, operatorii privați au făcut eforturi supraomenești pentru a oferi fiecărui pacient mâncarea de care are nevoie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Dan Căpățână.La rândul lui, Petre Preda susține că proiectul de hotărâre de guvern inițiat de MS le va ușura substanțial munca dacă alocația de hrană se va actualiza cu adevărat. Cu toate acestea, administratorul firmei este sceptic cu privire la adoptarea acestui proiect. „Anul trecut a mai fost o astfel de inițiativă a unui politician din Brăila, iar proiectul nu a ajuns nici măcar în dezbatere la Parlament. Sperăm ca de data asta să se rezolve ceva”, a spus Petre Preda.Meniul bolnavilor din Spitalul Județean, completat prin donațiiPrin eforturile societății Arimex Comexim 2000 și prin bunăvoința unor producători privați, bolnavii din spital primesc în fiecare zi un meniu variat și consistent, care să îi ajute să se recupereze mai repede. „Am vrut să le oferim pacienților masa de care au nevoie, așa că, prin mai multe eforturi, dar și cu ajutorul sponsorizărilor și donațiilor, am reușit să asigurăm un meniu variat pentru bolnavi. Diferiți producători privați, dar și Arhiepiscopia Tomisului contribuie aproape zilnic la îmbunătățirea meniului și fac donații pentru spital. În felul acesta am reușit să asigurăm numărul de calorii de care are nevoie un bolnav pentru a se recupera. Momentan cred că suntem singurul spital din țară care are un meniu atât de variat și consistent”, a adăugat Petre Preda.Administratorul societății ne-a spus care a fost meniul de ieri al pacienților din Spitalul Județean. „La micul dejun bolnavii au primit, în funcție de afecțiuni, ceai cu lămâie, margarină, salam Victoria, brânză de vaci, brânză topită și biscuiți. La prânz, ciorbă țărănească de cartofi cu garf afumat și mâncare de mazăre cu cârnați, iar pentru cei la regim, supă de legume cu fulgi de ou și ardei umpluți cu carne și smântână. Pentru cină bucătarii au preparat mâncare de dovlecei, piure de cartofi și friptură de pui la tavă. Țin să precizez că aproximativ 30 la sută din alimente sunt donate”, a afirmat administratorul. Menționăm că la Spitalul Județean Constanța sunt hrăniți în fiecare zi, în jur de 1.100 de pacienți.