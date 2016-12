Mai mulţi bani pentru bolnavii de cancer şi diabetici, din 2014

Mai mulți bani pentru bolnavii de cancer și diabetici, din 2014

Programele de oncologie și diabet zaharat vor avea o finanțare mai mare în 2014, potrivit președintelui CNAS, Cristian Bușoi.Sper ca in anul 2014, cu acest buget, (...) veniturile sa fie mai mari si sa beneficiem si noi de o rectificare pozitiva mai consistenta decat s-a intamplat anul acesta, putem sa acordam servicii spitalicesti”, a spus Cristian Busoi.Programele finanțate de CNAS cu un buget semnifcativ mai mare pentru 2014 sunt:- Programul de oncologie, care va avea 1, 217 miliarde de lei in 2014, comparativ cu 1.041 miliarde, cat a avut in 2013;- Programul de diabetul zaharat, cu aproape 800 de milioane in 2014, comparativ cu aproape 700 de milioane in 2014.