Luptă împotriva cancerului cu ajutorul alimentaţiei!

Luptă împotriva cancerului cu ajutorul alimentației!

De cele mai multe ori, sintagma „lupta împotriva cancerului” poate fi comparată cu „lupta cu morile de vânt”, susțin specialiștii din cadrul Direcției de Sănătate Constanța.Există persoane „la risc”, există factori implicați în declanșarea acestei boli (factori fizici, chimici, emoționali), dar există și metode de diagnosticare precoce a cancerului și există stilul de viață personal.În cadrul stilului personal de viață, o importanță deosebită o are alimentația.Iată doar câteva dintre alimentele care pot reduce riscul apariției cancerului, recomandate de medici: broccoli, aliment ce are capacitatea de a ameliora sau a stopa evoluția cancerului cu până la 45%. Aceste beneficii se datorează conținutului său deosebit de bogat în vitamine și minerale: vitamina C, vitami-na K, fibre vegetale, magneziu, potasiu, vitamina B6 și B2, proteine, acizi Omega3, vitamina B5, calciu, vitamina B1 și B3, zinc, vitamina E.Fructele, în mod particular citricele, sunt foarte bogate în vitamina C, cel mai puternic antioxidant natural. Vitamina C administrată intravenos aduce beneficii considerabile bolnavilor cu anumite tipuri de cancere.Deși sunt considerați un aliment banal, cartofii sunt importanți modulatori ai secreției de gastrină, o enzimă produsă de stomac și implicată în creșterea acidității gastrice. Această aciditate ar trebui să crească atunci când persoana respectivă mănâncă însă, din cauza unor dezechilibre, aciditatea gastrică ridicată se menține, devine cronică, duce la gastrită și în continuare prezintă un important factor de risc pentru apariția cancerului gastric.De asemenea, gastrita este asociată și cu boala de reflux (refluxul gastro-esofagian) ce reprezintă de asemenea un risc major pentru apariția cancerului esofagian.Acizii grași omega 3, din conținutul cărnii de pește, sunt cunoscuți pentru multiplele lor beneficii printre care și scăderea „colesterolului rău”, stimularea imunității, prevenirea trombozelor, dar și capacitatea de a preveni instalarea anumitor tumori precum cele mamare, cancerelor de colon, de prostată sau limfatice.Cerealele integrale conțin multe fibre cu rol în reglarea tranzitului intestinal, precum și o serie de glucide care au o caracteristică aparte și anume aceea că absorbția lor se face lent, asigurând energia pentru mai mult timp.„Alimentația din zilele noastre nu mai este atât de naturală ca pe vremuri, iar colonul este supus unei cantități mari de toxine, mai ales că majoritatea oamenilor sunt consumatori de carne. Acumularea acestor toxine schimbă flora intestinală, dereglează absorbția și în final se produc dezechilibre în tot organismul. De aceea, pe lista alimentelor consumate în fiecare zi trebuie să se regăsească aceste produse”, a precizat dr. Loti Popescu, coordonatorul programelor de sănătate din cadrul DSP Constanța.