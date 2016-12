Luaţi medicamente cu pumnul? Iată la ce riscuri vă supuneţi

Luați medicamente cu pumnul? Iată la ce riscuri vă supuneți

Consumul excesiv de medicamente îi aduce pe constănțeni în pragul bolii. Medicii gastroenterologi din cadrul Spitalului Județean Constanța spun că cel puțin cinci pacienți ajung în camera de gardă cu hemoragii digestive, iar viața lor depinde de o serie de aparate și tratamente foarte scumpe.Pentru că hemoragiile digestive sunt considerate urgențe medicale, iar viața pacienților poate fi salvată numai dacă se intervine în cel mult 12 ore de la debutul bolii, medicii gastroenterologi din cadrul departamentului de gastroenterologie al Spitalului Județean Constanța au reușit performanța de a lansa, prin ordin de ministru, un program național destinat tratării acestora.„Pentru prima dată, Constanța, prin Spitalul Județean, a intrat într-un program național de tratare a pacienților care suferă de hemoragii digestive și alte afecțiuni grave din sfera gastroenterologiei. Acest lucru a fost posibil datorită echipei de medici gastroenterologi din cadrul unității sanitare care s-au adresat ministrului Sănătății cu toate datele statistice și cu situația din județ. Medicul Eugen Dumitru, șeful departa-mentului de gastroenterologie, este președintele Societății de gastroenterologie și boli digestive și a facilitat accesul echipei constănțene în cadrul acestor discuții cu ministrul, obținând un rezultat pozitiv. Pe de altă parte, fondurile vor fi stabilite de o comisie alcătuită din cinci specialiști, printre care și doctorul Dumitru.Importanța desfășurării acestui program la Constanța este majoră, dat fiind faptul că pacienții nu mai merg către București, iar aparatele, medicamentele și materialele sanitare sunt suportate de la bugetul de stat”, a precizat Dănuț Căpățână, managerul Spitalului Județean Constanța.Pe listă, sunt și pacienții cu cancerPe lângă afecțiunile amintite, pe lista bolnavilor care vor beneficia de acest program, sunt și bolnavii care suferă de cancer digestiv, ciroze hepatice, icter, cancer pancreatic, cancer de colon, esofagian sau duodenal.„Programul național are două subramuri medicale: una face referire la hemoragiile digestive superioare, considerate urgență medicală și pentru care ministerul și-a angajat susținerea de achiziționare de ligatoare sau hemoclipuri, iar a doua este îndreptată către bolnavii cu neoplasme digestive, prin montarea de stenturi sau proteze ce permit reluarea alimentației și a tranzitului intestinal. În acest program, sunt implicate 15 spitale pentru primul subprogram și opt pentru al doilea, însă noi, la Constanța, beneficiem de ambele.Acest ordin de ministru pune condiții clare vizavi de intrarea în program. Astfel, spitalele care au luat ok-ul au specialiști buni, echipament și săli de intervenție cu circuite corespunzătoare”, a explicat dr. Eugen Dumitru, medic primar gastroenterolog în cadrul Spitalului Județean Constanța.Prima cauză de producere a acestor afecțiuni este consumul excesiv de medicamente.Primul pacient în programDeși abia la finalul acestei luni vor fi finalizate toate procedurile legale de desfășurare a programului, medicii au început deja să lucreze în acest sens. Un pacient de 89 de ani, din Medgidia, care a fost la un pas să își piardă viața din cauza unei hemoragii digestive severe, cauzate de consumul masiv de medicamente, a fost salvat.„De când mă știu, am luat medica-mente cu pumnul - ba pentru inimă, ba pentru stomac. Asta m-a adus în halul acesta și credeam că nu mai scap. Am vomat sânge în mai multe rânduri și am fost în stare de inconștiență până când am ajuns la urgența din Medgidia. Când au văzut doctorii în ce hal sunt, au decis să mă trimită de urgență la Constanța. M-au operat imediat ce am ajuns și acum mă simt foarte bine. De ani de zile mă chinui cu tratamente și de stomac, și de inimă și n-am crezut că mai scap”, ne-a spus Mihail Oprea.