Live în organismul uman

Anumite investigații medicale presupun o pregătire a organismului cu cel puțin 12 ore înainte de a vă prezenta la un laborator de specialitate. În cazul în care aveți de făcut o endoscopie digestivă superioară sau inferioară, reprezentanții Departamentului Medical Medicover vă spun ce aveți de făcut înainte de a vă prezenta la specialist, dar și în ce constau aceste analize. Endoscopia digestivă supe-rioară (eso-gastro-duodenoscopia) este tehnica ce permite examinarea directă, la vedere, a esofagului, stomacului și duodenului, care sunt primele segmente ale tubului digestiv pentru a depista anomalii sau leziuni ale acestora. Examinarea se face cu ajutorul unui endoscop, aparat care este alcătuit dintr-un tub flexibil care se introduce prin gură în stomac și duoden. La capătul său, endoscopul conține o cameră video prin care se trimit imagini la un monitor situat la capătul exterior al aparatului. Endoscopul poate provoca senzația de greață Edoscopul se introduce în cavitatea bucală și apoi pe calea digestivă, fără a jena respirația. Introducerea endoscopului poate provoca senzația de greață. Această senzație se poate diminua prin anestezia cu spray de Xilina pulverizat în fundul gâtului. Semnalați medicului dacă sunteți alergic la unele substanțe, mai ales la Xilină, utilizată și în anesteziile stomatologice. Examinarea durează unu - trei minute și se încheie, de obicei, cu prelevarea unui mic fragment de mucoasă pentru depistarea infecției cu Helicobacter pylori, germen care participă la apariția leziunilor gastrice sau duodenale. Pentru ca examinarea să se poată efectua în condiții normale, este necesar ca stomacul să fie gol. Pentru aceasta, este suficient să nu mâncați cu șase ore înaintea examinării și să nu beți cu patru ore înainte de aceasta. Dacă examinarea are loc dimineața, mâncați în seara de dinainte, dar nu mâncați dimineața. Dacă examinarea se efectuează după-amiază, mâncați în dimineața respectivă, dar nu mâncați la prânz. Nu beți cu patru ore înainte de examinare decât, eventual, cel mult un pahar de apă. Evitați administrarea de medicamente în aceste patru ore.Veți putea mânca după 30 de minute de la terminarea examinării. Endoscopia digestivă inferioară (colonoscopia) este examinarea intestinului gros sub vedere directă, utilizând un aparat flexibil și subțire care preia imagini din interiorul intestinului și le redă pe un monitor. Cu ajutorul colonoscopului se pot vizualiza anomaliile sau leziunile prezente la nivelul colonului mult mai bine decât prin tehnică radiologică sau irigoscopia; în plus, se pot preleva biopsii din leziunile evidențiate, pentru ca țesuturile bolnave să poată fi examinate la microscop. Examinarea durează 15-30 minute. De obicei, examinarea este puțin dureroasă și nu necesită anestezie. Dacă apare durere semnificativă se oprește examinarea și aceasta se poate relua, ulterior, sub anestezie, în condiții de spitalizare. Pentru a se putea examina interiorul colonului este necesar ca acesta să nu conțină materii fecale. Eliminarea lor se efectuează cu ajutorul unui purgativ. Dacă investigația se va efectua în cursul după-amiezii, pregătirea începe din seara precedentă. Masa de seară va fi ușoară, fără a conține fructe sau legume, care nu se digeră complet. Se pot consuma pâine, carne, ouă, lactate. În dimineața examinării nu mâncați nimic. Între orele 7.00-11.00 veți bea trei - patru litri de soluție de Fortrans, dizolvându-se câte un plic într-un litru de apă plată sau apă de la robinet. În mod normal, folosiți trei plicuri de Fortrans dizolvate în trei litri de apă. Dacă sunteți constipat, vă sunt necesare patru plicuri dizolvate în patru litri de apă. Consumați câte o cană la cinci - zece minute. Pe măsură ce beți soluția de Fortrans, aceasta străbate tubul digestiv pe care îl curăță și se elimină în scaun, fără a produce crampe sau deshidratare. Dacă vă este totuși sete, puteți bea lichide clare, slab îndulcite, cum ar fi apa, ceai sau suc de fructe. În continuare nu mâncați până la examinare, dar puteți bea lichide clare. Examinarea necesită introducerea de aer în intestinul gros pentru a se putea înainta prin el. De aceea, în timpul și după examinare vă veți simți balonat și este posibil să aveți crampe intestinale. Aceste neplăceri se vor atenua rapid după ce veți elimina surplusul de gaze.