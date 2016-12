Listele de aşteptare de la oncologie, eliminate

Listele de așteptare de la oncologie, eliminate

Vasile Ciurchea, Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, ne asigura ca nu mai exista liste de asteptare pentru pacientii cu afectiuni oncologice, scrie Agerpres."Daca ne referim la oncologie, nu mai avem liste de asteptare. As putem spune ca suntem in rand cu celelalte tari in ceea ce priveste tratamentul cu citostatice. Mai sunt molecule care asteapta sa fie pe lista, dar orice molecula care trebuie introdusa pe lista trebuie sa aiba un studiu, niste beneficii. Venim in plus in oncologie cu radioterapia, care pot spune ca va integra tratamentul din oncologie. La fel a fost introdus PET-CT-ul.