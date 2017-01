Lipsa exerciţiilor fizice poate deforma coloana vertebrală

Lipsa exercițiilor fizice poate deforma coloana vertebrală

Ştire online publicată Miercuri, 19 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Poziția incorectă la birou, cu spatele aplecat, și lipsa exercițiilor fizice pot cauza o deformație a coloanei vertebrale numită cifoză (cunoscută popular sub numele de „cocoașă"). Aceasta se poate instala în aproximativ un an și jumătate. Pericolul este foarte mare la copiii care au o poziție greșită în bancă. La aceștia, boala poate apărea în numai câteva luni, avertizează medicii. „Cifoza poate fi cauzată și de un ghiozdan prea greu, de o geantă ținută pe un singur umăr sau de scaunele fără spătar. Cei care lucrează la birou trebuie să facă o pauză scurtă la fiecare 45 de minute și să execute câteva mișcări de rotație, de mobilizare a gâtului, genuflexiuni etc.", explică Marius Filip, medic ortoped la Spitalul Universitar de Urgență București. Pentru a preveni sau diagnostica din timp această afecțiune, școlarii tre-buie să facă anual un control medical. Cifoza mai poate apărea și la femeile aflate la menopauză, din cauza osteoporozei, afecțiune a oaselor care poate cauza prăbușirea vertebrelor.