Lipsa de vitamine şi minerale – vinovată de durerile noastre zilnice

Lipsa de vitamine și minerale – vinovată de durerile noastre zilnice

Cârcei, respirație urât mirositoare, oboseală? Luate separat, pot însemna diagnostice diferite. Împreună, însă, pot fi consecințele unei lipse de vitamine și minerale. Cei mai mulți dintre noi suferă măcar de una din aceste probleme supărătoare, afecțiuni minore, de altfel, până la un anumit punct, puțini realizând însă că singura vinovată este o carență de vitamine și minerale. Deși este binecunoscut că unele deficiențe pot fi periculoase - cum ar fi lipsa severă de vitamina C care ne îmbolnăvește de scorbut - o ușoară lipsă de vitamine și minerale poate avea și ea un impact vizibil asupra sănătății noastre. „Dietele sau o alimentație nepotrivită sunt, deseori, trecute cu vederea de nutriționiști, în ciuda faptului că pot avea legătură cu problemele de sănătate zilnice”, spune profesor David Kennedy, psiho-biolog la Universitatea Northumbria. În unele cazuri, bolile minore nu sunt cauzate de o deficiență, dar pot fi evitate printr-o cură de vitamine și minerale. Dar câte vitamine ne trebuie cu adevărat? Ei bine, există discuții destul de aprinse despre aceasta. De exemplu, experții americani recomandă un minimum de 90-100 de miligrame de vitamina C pe zi, în timp ce, în Europa, doza considerată suficientă este de 80 de miligrame pe zi. Mai mult decât atât, în Marea Britanie, doctorii vorbesc de numai 60 de miligrame pe zi. De altfel, ministerul britanic al Sănătății recomandă doar două vitamine ca suplimente, A și D. Totuși, atunci când vine vorba de boli ușoare, sunt multe lucruri pe care le putem face noi înșine pentru sănătatea noastră. Reprezentantul British Dietetic Association, Ursula Arens explică: „Noi înșine suntem experți în ceea ce este normal pentru noi, deci, dacă suferim de o problemă de sănătate minoră, trebuie, în primul rând, să încercăm să ne schimbăm obiceiurile alimentare și, atunci când considerăm că este nevoie, să luăm suplimente”. Aceasta susține că vitaminele și mineralele sunt mult mai bine absorbite de organism din hrană decât din pilule – deși, în unele cazuri, pentru o doză corectă, cantitatea de hrană necesară este absurdă, deci administrarea unui supliment trebuie luat în considerare. Cârceii – magneziu Acest mineral este crucial pentru ca nervii să transmită mesaje corecte către mușchi. Dar mulți dintre noi au o astfel de carență. Magneziu găsim în cereale integrale, fructe uscate, porumb dulce, ciuperci și alune, migdale, nuci. Doza zilnică recomandată este de 300 de miligrame, adică echivalentul a nouă linguri și jumătate de tărâțe sau trei porții de spaghete din făină integrală ori patru porții de orez brun, 23 de fursecuri cu ovăz, 11 felii de pâine integrală, nouă banane sau 22 de nuci braziliene. Infecții urinare – vitamina C Vitaminele nu fac, de obicei, parte din rețetele de tratament pentru infecțiile urinare, dar cercetările arată că vitamina C acidifică urina și poate descrește numărul de bacterii dăunătoare din tractul urinar. O găsiți în citrice, brocoli, legume roșii precum tomatele și varza roșie. C este o vitamină solubilă în apă, deci avem nevoie de ea în alimentația de fiecare zi, pentru că nu o putem depozita. Doza zilnică recomandată este de 60 de mg, dar suplimentele de 1.000 de mg nu au cum să strice. Echivalentul a 60 de mg poate fi găsit în jumătate de guava (fructul cu cel mai mare conținut de vitamina C) sau jumătate de pahar mare ori un pahar mic de suc de portocale, sau două kiwi mici ori opt lingurițe și jumătate de piure de roșii. Mâini și picioare reci – seleniu „Seleniul controlează funcțiile glandei tiroide – care produce hormonii responsabili de întreg metabolismul. De aceea, pentru un metabolism sănătos și o circulație bună, trebuie să ne asigurăm că îi dăm tiroidei tot ce are nevoie pentru a funcționa corect – iar asta înseamnă selenium din belșug”, explică dr. Wendy Denning. Principalele surse de seleniu sunt nucile, semințele, lintea și scoicile. Doza zilnică recomandată pentru bărbați este de 0,075 mg, iar pentru femei 0,06 mg. O găsim într-un sandviș cu ton, 175 de grame de file de cod sau două ciocolate Brazil. Piele uscată – vitamina A Vitamina A este foarte bună pentru a ne menține pielea moale, tocmai de aceea se regăsește în aproape toate produsele cosme-tice. Acest antioxidant luptă cu cei trei radicali liberi pe care îi produce organismul nostru și care distrug celulele și ajută la formarea de celule noi. O găsim în peștele gras, ouă, lactate și în fructele și legumele roșii și portocalii. Doza zilnică recomandată este de 0,8 miligrame, adică 1,5 l de lapte integral, 100 de grame de unt sau un morcov sau trei sferturi de ardei gras roșu. Respirație urât mirositoare – vitamina C Această vitamină miraculoasă ajută organismul nostru să scape de mucusul și toxinele în exces, care pot fi cauza unei respirații urât mirositoare. „Vitamina C creează un mediu acid și neospitalier pentru bacteriile bucale, omorân-du-le. Cu toate acestea, ea nu reprezintă un tratament, iar efectul ei durează aproximativ o oră”, precizează dr. Phil Stemmer de la The Fresh Breath Centre din Londra. Stres – complexul de vitamine B Creierul nostru are nevoie de complexul de vitamine B pentru a crea enzime – proteinele care grăbesc reacțiile chimice din organismul nostru. Sunt necesare pentru toate funcțiile corpului, dar se ocupă mai ales de concentrare și îmbunătățirea abilității cognitive. Cercetătorii au descoperit o legătură directă între complexul de vitamina B și reducerea stresului, ceea ce ar putea avea un impact deosebit și asupra depresiei de durată. Un alt dis-trugător al stresului este mag-neziul. Are efect calmant și este cunoscut ca tranchilizantul naturii. Ajută, de asemenea, la reglarea nivelului de cortizon, hormonul stresului. Vitaminele B le găsim în lactate, pește și ficăței de pasăre. Doza zilnică recomandată pentru B6 este de 2 mg, adică un macrou mare afumat sau două conserve de 200 de grame de ton, trei avocado și trei sferturi, 45 de alune. Doza recomandată de B12 este de 1 mcg pe zi, adică o lingură de sardine în ulei, 5 linguri de parmezan ras, un bol și jumătate de cereale de porumb cu lapte sau un gram de ficat de vițel.