Lipsa de igienă, principala cauză a apariţiei furunculului

Lipsa de igienă, principala cauză a apariției furunculului

Furunculoza apare sub formă de mici abcese sub piele, numite furuncule sau buboaie. Este o afecțiune cu stafilococi la nivelul pielii și poate dura săptămâni, luni sau ani. Cu ajutorul unui tratament adecvat, infecția poate fi eliminată. Intervenția chirurgicală nu te scutește de reapariția altui furuncul. Furunculoza se caracterizează prin apariția mai multor furuncule în diferite locuri concomitent sau când acestea apar unul după altul. „Cauza cea mai frecventă a acestei boli este o infecție cauzată de bacterii stafilococice față de care organismul și-a pierdut rezistența. Această infecție este localizată la nivelul firelor de păr și a glandelor sebacee și pătrunde în straturile mai adânci ale pieli”, a declarat Aurelia Popescu, medic specialist medicină generală. Inițial apare o roșeață, apoi mâncărimea și, în cele din urmă, se formează un nodul tare și dureros. După câteva zile, devine moale, din cauză că se formează o pustulă cu puroi care se sparge spontan. „Pustula se sparge, se elimină un puroi alb-gălbui, apoi un dop care lasă o cicatrice”, ne explică Aurelia Popescu. Dacă infecția nu iese în întregime se intervine chirurgical. Furunculii, infecții bacteriene profunde și dureroase Furunculele apar, cel mai adesea, pe față, ceafă, antebraț, spate, fese. Potrivit medicului, „Se poate localiza în orice teritoriu cutanat. Furunculul localizat în nas sau ureche este cel mai dureros”. Dacă se formează în zona facială pot apărea frisoane, cefalee, insomnie sau febră. „Infecția este favorizată de lipsa de igienă”, ne explică doctorul. Furunculoza poate să reziste săptămâni, luni sau ani. Furunculoza apare adesea ca afecțiune secundară în cazuri de diabet, astenie. „Semnele generale în evoluția obișnuită a furunculului sunt de obicei absente”, relatează medicul. Furunculul nu se sparge, deoarece pot pătrunde microbi sub piele și zona se poate infecta mai tare. Potrivit medicului, „Furunculul nu trebuie maltratat, nu se stoar-ce, nu se deschide cu bisturiul pentru că se poate împrăștia infecția. După ce a ajuns la supurație, se smulge firul de păr unde s-a format furunculul și, dacă este posibil, se extrage dopul necrotic, fără a se forța eliminarea lui”. Cum scăpăm de furuncul Furunculoza este întâlnită mai frecvent în perioada pubertății, poate apărea brusc. Furunculii au diametrul de unu-doi centimetri sau mai mult. Transmiterea de la o persoană la alta se face prin contactul cu puroiul din furunculul bolnavului. Durerea devine mai profundă pe măsură ce acesta crește. Doctorul poate face o incizie pentru a scurge puroiul când pielea de deasupra furunculului devine subțire, iar conținutul de dedesubt are o compoziție moale. Fără tratament, furunculul se vindecă în 10- 20 de zile, iar cu tratament mult mai repede, simptomele fiind mai puțin severe. O eventuală complicație a tratamentului este aceea că puroiul conținut de furuncul în momentul spargerii poate contamina pielea din jur cauzând apariția unor noi furunculi. Evitați să transpirați și scădeți activitatea fizică, până când infecția dispare. Țineți pielea curată și nu luați creme sau unguente cu antibiotice dacă nu sunt prescrise de medicul dumneavoastră. Evitați să folosiți aceleași prosoape, haine cu un alt membru al familiei. Se tratează folosind antibiotice, autovaccin, plante diuretice care ajută la eliminarea toxinelor din sânge. „Febra mare, de 38-40 de grade, precedată de o inflamație puternică a venei faciale și urmată de complicații ca meningita sau septicemia poate fi cauza unui deces”, relatează Aurelia Popescu.