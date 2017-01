Lipsa de calciu poate favoriza apariţia osteoporozei

La adulți

Lipsa de calciu poate favoriza apariția osteoporozei

Pe lângă materie neorganică, în organismul omului sunt și minerale precum sodiu, potasiu, calciu, magneziu, clor, fosfor, iod. Ele sunt introduse în organism odată cu apa și alimentele. În mod normal, există un echilibru între cantitatea de minerale introdusă și cantitatea de minerale eliminată din organism prin urină, materii fecale, sudoare, salivă, lacrimi. Perturbarea acestui echilibru, fie printr-un exces, fie printr-un deficit, produce tulburări în funcția normală a organismului. Lipsa de minerale în organism se datorează fie unei alimentații sărace în elementele respective, fie eliminării lor accentuate din organism, în bolile care provoacă vărsături sau diaree, în bolile de rinichi care duc la eliminarea crescută de minerale din orga-nism, în unele boli ale glandelor endocrine, precum și după operații. „Calciul este unul din ele-mentele minerale cele mai importante din viața omului. În cantitatea cea mai mare se află depozitat în oasele care for-mează scheletul corpului o-menesc, cărora le conferă duritatea. De asemenea, se găsește sub formă de ioni în sângele circulant”, explică dr. Rodica Stoica. Deformări de creștere la copii, osteoporoză la adulți Deși, la prima vedere, lipsa de calciu sau hipocalcemia ar putea părea o afecțiune mai puțin gravă, ea este foarte serioasă și cu consecințe pentru toată viața pacientului. „În cazul în care există un aport alimentar deficient în mineralul respectiv, cantitatea de calciu din sângele circulant scade pentru a se menține homeostazia în echilibru în torentul sanguin, iar calciul necesar pentru buna funcționare a diferitelor organe este luat din oase. Dacă acest fenomen trenează în timp, sistemul osos intră în suferință”, mai precizează medicul specialist. În cazul copiilor, lipsa de calciu duce la anumite deformări de creștere, cum ar fi cele la picioare sau la coloana vertebrală, iar la adulți poate provoca boala numită osteoporoză. Spasme musculare și furnicături – primele simptome Lipsa de calciu se manifestă prin spasme musculare, senzație de amorțeală, furnicături la nivelul diferitelor părți ale corpului, în special în jurul gurii, în mâini și picioare, insomnie, irascibilitate, pierderi de memorie, depresie și chiar halucinații. Hipocalcemia este cauzată, în general, de lipsa cantității adecvate de calciu și vitamina D din alimentație. De asemenea, aportul excesiv de potasiu sau fosfor în organism duce la eliminarea calciului prin urină. Astfel, o alimentație bogată în făinoase, sare, zahăr, alcool sau produse care conțin cofeină va contribui la apariția lipsei de calciu. Alți factori pot fi expunerea redusă la razele soarelui (sursă importantă de vitamina D), menopauza, existența unor afecțiuni precum diabetul, hipertiroidia, bolile renale, anemia sau stresul. Alimentație bogată în săruri minerale „Tratamentul preventiv are în vedere alimentația bogată în săruri minerale, care trebuie obligatoriu să includă ciorbe și supe de oase de vită, cu mulți morcovi, rădăcini de pătrunjel, ardei gras, ștevie, lobodă, conopidă, sfeclă roșie, ceapă. Se recomandă consumul de brânzeturi, ouă, ficat de pasăre și multe fructe. Un fruct pe zi la culcare face foarte bine or-ganismului și protejează dinții. În plus, neapărat, trebuie să se respecte profilaxia cu vitamina D, mai ales la copii, la indicația medicului de familie”, mai adaugă dr. Rodica Stoica. Tratamentul curativ al hipo-calcemiei va fi stabilit de către medicul specialist, în funcție de cauza care a dus la apariția afecțiunii, dar și de severitatea simptomelor. Atunci când pa-cientul se confruntă cu o hipo-calcemie severă, medicul va recomanda administrarea intravenoasă a ionilor de calciu. Pentru cazurile mai puțin grave, se vor indica suplimentele de calciu.