Lintea te ajută să slăbeşti

Lintea te ajută să slăbești

Ştire online publicată Miercuri, 25 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

O persoană are șanse mai mari de a scădea în greutate dacă mănâncă linte în loc de pâine albă, potrivit unei noi cercetări. Despre linte se spune că are un index glicemic scăzut, deoarece eliberează zahărul în sânge mai încet după ce este consumată și, de aceea, este indicată în curele de slăbit, susțin cercetătorii de la Cochrane Library. Oamenii de știință spun că persoanele care au avut diete cu un conținut glicemic scăzut au pierdut cu un kilogram mai mult comparativ cu cei care au ținut alte cure. Directorul științific de la Centre for Evidence Based Paediatrics Gastroenterology and Nutrition, dr. Diana Thomas, a spus că astfel de diete par a fi eficiente în special pentru persoanele obeze.