Limfomul înseamnă cancer limfatic!

În fiecare an, pe 15 septembrie, se celebrează Ziua Internațională de Luptă Împotriva Limfomului. Este o boală foarte gravă, care atacă nemilos și ucide mii de oameni anual. Tocmai pentru a trage un semnal de alarmă asupra acestei afecțiuni, care îi poate atinge chiar și pe tinerii sub 35 de ani, Asociația Bolnavilor cu Limfom lansează în luna septembrie campania „Info Limfom”. Acțiunile se desfășoară sub sloganul „Pune LIMFOMUL pe net!” și au ca scop informarea și educarea publicului despre existența, simptomele și incidența cancerului limfatic. Campania include mai multe tactici prin care Asociația Bolnavilor cu Limfom dorește să atragă atenția populației asupra faptului că limfomul înseamnă cancer limfatic, lucru pe care încă foarte multă lume nu îl cunoaște. Există două tipuri de limfom: limfom non-Hodgkin (LNH) și limfom Hodgkin (LH). Ambele tipuri sunt forme de cancer ale sistemului limfatic care însă, dacă sunt descoperite la timp, pot fi transformate în boli cronice ținute sub control terapeutic. „Ca în fiecare an, în luna septembrie, ne unim eforturile pentru un scop nobil: informarea populației asupra importanței detectării precoce a limfomului. Considerăm că este datoria noastră să aducem în atenția publicului larg faptul că limfomul înseamnă cancer limfatic”, precizează dr. Radu Niculescu. Consultații gratuiteÎn cea de-a doua parte a campaniei, persoanele care manifestă simptome ce pot reprezenta semne specifice de limfom pot avea acces gratuit la analize de laborator și consultații de specialitate în perioada 15 septembrie - 1 octombrie 2012. „În ciuda faptului că există în lume peste un milion de persoane care trăiesc cu limfom, aproximativ 74% din populația globului nu cunoaște faptul că acesta este o formă de cancer. Țesutul limfatic este cea mai importantă componentă a sistemului imunitar. În cazul limfomului non-Hodgkin, limfocitele încep să crească și să se dividă necontrolat, comportându-se ca și celulele canceroase. Aceste limfocite anormale se colectează la nivelul ganglionilor limfatici unde continuă să se multiplice, apărând astfel o formațiune tumorală”, explică prof. dr. Anca Lupu. Ce simptome trădează limfonulCel mai frecvent semn de cancer al celulelor în ganglionii limfatici este că unul sau mai mulți ganglioni se măresc și se întăresc. Cu toate acestea, în cazul în care există doar un număr mic de celule din ganglionii limfatici, ele se simt absolut normal. Unii pacienți mai pot acuza febră persistentă sau recurentă, transpirații nocturne, oboseală și scădere în greutate. Mai multe informații despre cancerul limfatic pot fi accesate pe site-ul www.viataculimfom.ro, unde cei interesați găsesc detalii despre acest tip de cancer și despre cum se pot programa pentru consultațiile gratuite.