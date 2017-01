Liftingul, o armă împotriva urmelor lăsate de vârstă

Înaintarea în vârstă, stresul și expunerea la soare își pun amprenta asupra corpului uman, iar urmele cele mai vizibile sunt la nivelul chipului și gâtului. Riduri, piele lăsată, straturi de grăsime sau așa numita „gușă de curcan” sunt doar câteva dintre „cadourile” procesului de îmbătrânire. Chirurgia estetică oferă remedii, dar, atrag atenția plasteticienii, nu toată lumea poate fi supusă unei intervenții de cosmetizare. De asemenea, operația chirurgicală doar șterge urmele indezirabile ale îmbătrânirii, nu oprește și nici nu încetinește procesul. De urmele lăsate de înaintarea în vârstă pe chip și pe gât se poate scăpa cu ajutorul liftingului. Termenul de „lifting” este asociat intervenției chirurgicale, clasice, de întindere a pielii la nivelul celor două părți ale corpului. Metodele prin care pot fi realizate variază, în funcție de pacient, zona interesată și de scopul urmărit. De cele mai multe ori, liftingul facial și cel de la nivelul gâtului sunt asociate, după cum ne-a spus dr. Ion Bordeianu, medic primar de chirurgie plastică și reparatorie. Procedurile variază în funcție de țelul urmărit Liftingul gâtului presupune o serie de proceduri care au drept țintă îmbunătățirea aspectului regiunii. Astfel, prin liposucție se poate scăpa de „gușa de curcan”. Concret, sub bărbie sau în spatele urechii se realizează o incizie de mici dimensiuni, prin care este manipulată și scoasă grăsimea. De asemenea, printr-o procedură similară se poate scăpa de tegumentul în exces (pielea lăsată), în vreme ce injecțiile cu botox sunt de ajutor pentru a ascunde ridurile sau „benzile” de pe gât. Intervenția se realizează sub anestezie generală și poate dura câteva ore bune, iar recuperarea până la două săptămâni. În final, rezultatul este o piele întinerită. Nu înseamnă însă că procesul de îmbătrânire este încetinit, ci doar că urmele lăsate până la data operației au fost „șterse”. Înainte de a fi supuse unor astfel de operații de cosmetizare, persoanele interesate vor fi consultate de specialiștii chirurgi, pentru a vedea dacă pot fi efectuate intervențiile. „Înainte de a decide dacă se poate sau nu efectua operația, se impune consultarea pacientului pentru a vedea dacă există indicații de chirurgie”, a arătat dr. Ion Bordeianu, cu precizarea că pot fi operate persoanele a căror piele, deși lăsată, nu și-a pierdut elasticitatea. Medicul chirurg va mai evalua și structura oaselor. Contraindicații De asemenea, în cadrul întâlnirii medic-pacient, cel din urmă va afla și la ce anume să se aștepte. Este important, pentru starea emoțioanală a pacientului, ca acesta să înțeleagă, încă de la început, ce anume poate fi modificat și ce nu. Pot exista efecte adverse, precum tumefiere, echimoze, furnicături, amorțeală, preț de câteva zile. Totodată, este posibil ca persoana operată să poarte, câteva zile, un tub de drenaj, pentru colectarea și evacuarea puroiului care poate apărea. Nu vor putea fi supuse operațiilor plastice persoanele care suferă de boli cronice, precum diabet, hipertensiune arterială, tulburări de coagulare, boli cardiace sau pulmonare, obezitate, nivel crescut al colesterolului, artrită, depresie, alergii severe. Înainte de intervenția chirurgicală, cu câteva săptămâni, pacienții își vor efectua analizele medicale și nu vor mai ingera aspirină, antinevralgice sau antiinflamatorii, care influențează coagularea sângelui. Nu sunt indicate, în perioada pre-operatorie, nici fumatul și consumul de băuturi alcoolice. Liftinguri ale feței și gâtului se realizează și în Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, iar prețul variază între 400 și 600 de lei.