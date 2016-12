Legumele de primăvară, beneficii la îndemâna oricui

Ştire online publicată Vineri, 17 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cu toții știm că fructele și legumele sunt adevărate surse de vitamine și nutrienți care conferă energie organismului. De aceea, trebuie să profităm de faptul că primăvara aduce o serie de astfel de vegetale care ne aduc beneficii. Iată o listă a celor mai eficiente produse, pe care le puteți găsi pe piață la ora actuală:Țelina - aparențele pot fi înșelătoare când vine vorba despre țelină. În ciuda aspectului său noduros, țelina este de fapt o legumă foarte sănătoasă. În interiorul acesteia puteți găsi vitamine cum ar fi: vitamina C, vitamina K, fosforul, potasiu, vitamina B6, magneziul și manganul care sunt importante pentru menținerea sănătății sângelui. În plus, față de aceste substanțe nutritive, țelina este o sursă excelentă de fibre cu ajutorul cărora senzația de sațietate este menținută pe termen lung și va fi îmbunătățită sănătatea digestivă.Spanacul este o legumă de primăvară care poate fi ușor adăugată la dieta dumneavoastră într-o varietate de moduri. Dacă mâncați mult spanac organismul va fi mai sănătos, întrucât îi veți aduce cu ajutorul acestuia un aport semnificativ de vitamina C, vitamina K, acid folic, magneziu, fier, dar și flavonoide care scad riscul apariției cancerului. Spanacul ajută la prevenirea apariției cataractei, bolilor cardiovasculare și poate fi consumat atât fiert cât și crud, în salate.Mazărea poate fi consumată fie gătită, fie crudă, în salate. Această legumă cu gust dulce și plăcut este bogată în vitaminele A, C și K, dar și mangan, fier, acid folic. De asemenea, mazărea conține și alte minerale și vitamine utile organismului pentru a funcționa optim. În plus, această legumă conține fibre necesare pentru o bună digestie. Puteți păstra în frigider mazărea proaspătă timp de 2-4 zile.