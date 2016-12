Legea Sănătăţii, analizată peste două săptămâni

Legea Sănătății, analizată peste două săptămâni

Noua Lege a Sănătății nu a fost până acum analizată de membrii coaliției de guvernământ, discutarea pe fond a proiectului fiind stabilită peste două săptămâni."Nu am discutat pe fond, încă, în Coaliție, pe legea Sănătății. Vom reveni peste două săptămâni cu o discuție pe fond", a declarat, ieri, Laszlo Borbely, ministrul Mediului și vicepre-ședintele UDMR, întrebat dacă Uniunea își menține reticențele față de noul proiect de lege a sănătății.În plus, Lazlo Borbely a mai precizat că nu s-a luat încă, în discuție, nici asumarea răspunderii Guvernului ca modalitate de promovare a legii. "Am vorbit doar despre ceea ce trebuie analizat la această lege, fiind o lege cadru și vom ține cont, probabil, și de punctul de vedere al FMI", a menționat ministrul Mediului.Totodată, premierul Emil Boc a spus că pe data de 23 ianuarie se va discuta în coaliție pe tema noului act normativ, după care se va decide și forma în care va fi promovată această lege.La rândul lui, Gheorghe Ialo-mițianu, ministrul Finanțelor Publice, a declarat, tot ieri, că domeniul sănătății trebuie reformat, deoarece trebuie să se asigure un principiu de echitate, adică spitalele să fie organizate într-un singur mod."Unitățile sanitare trebuie să funcționeze ca instituții publice, de echitate și trebuie diversificate formele de finanțare, pentru ca și spitalele de stat să poată angaja medici foarte buni, ca și spitalele private", a precizat Gheorghe Ialomițianu.