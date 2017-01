Leacuri neștiute cu citrice

Bogat în vitamine (C, B1, B2, B3, A și E) și acid citric, acest fruct are numeroase beneficii pentru sănătate. De la acesta se folosește pulpa, coaja și sâmburii, atât pentru uz intern, cât și extern. De asemenea, lămâia este utilizată și în cosmetică, mai ales sub formă de ulei esențial.Vitamina C ne apără de agresiunea poluanților și stresului, ajută în tulburări de circulație, în hemoragii gingivale. Consumul de lămâie mărește capacitatea de apărare a organismului în bolile infecțioase și ține la distanță stările febrile.Sâmburii sunt de ajutor dacă te confrunți cu paraziți intestinali. Indicat în acest sens este maceratul la rece, care se obține dintr-o lămâie zdrobită, cât mai bogată în sâmburi (mărunțiți), lăsată, 2 ore, în 300 ml de apă cu miere. Lămâia se stoarce foarte bine și amestescul se consumă seara, înainte de culcare. Tot ca vermifug, se recomandă consumul a 2 lingurițe de sâmburi zbrobiți cu jumătate de linguriță de miere, pe stomacul gol în fiecare dimineață, 5-6 zile, scrie realitatea.net.