Leacuri băbeşti pentru răguşeală

Raguseala

Buna ziua! Ma numesc Andreea,si am 14 ani...Joi,in data de 12.06.2014,termin clasa a 8-a si trebuie sa tin un discurs si sa cant....dar am o problema...Am ragusit bine de tot,in sensul ca mi s-a ingrosat vocea,si de abia vorbesc...Am avut in urma cu cateva zile o durere la nivelul gatului,dar am facut inhalatii cu ceaiuri medicale,si pot spune ca sunt mai bine,insa vocea,parca e tot mai rau...nu ma mai doare gatul atat de rau,dar vocea mea e la pamant... Si nu stiu ce ar trebui sa fac sa ma fac bine cat mai repede,mai exact in 4 zile? Nu am consultat un medic,pentru ca nu credeam ca e ceva atat de grav...Ce parere aveti? Ce credeti ca ati putea face?